S.A. 18:28 Aggredisce la compagna incinta: arrestato a Sassari I carabinieri della Sezione Operativa, hanno arrestato domenica sera, in flagranza di reato, un giovane poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna



SASSARI - Nel corso della serata di domenica, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, supportati dai colleghi della Sezione Operativa, hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna. In particolare i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione del centro storico dove una giovane ragazza, al quinto mese di gravidanza, aveva bisogno urgentemente di aiuto poiché era stata aggredita dal compagno. L’uomo le stava anche impedendo di uscire da una stanza in cui la donna, esasperata, si era rifugiata e da dove era per fortuna riuscita a chiedere aiuto telefonicamente a un'amica che a sua volta aveva allertato i Carabinieri.



I militari dell'Arma, giunti velocemente sul posto, hanno bloccato immediatamente l'uomo, liberando la donna che si presentava stremata per i soprusi subiti. La giovane è stata quindi trasportata presso l’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari per le cure del caso e successivamente trasferita in una località protetta dove sarà aiutata e supportata al fine di superare i traumi subiti. L’uomo invece, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato trasferito presso la casa circondariale di Sassari Bancali in attesa udienza di convalida. L’evento rammenta quanto sia essenziale creare una "rete" di assistenza, rivolgendosi senza esitazioni in caso di necessità all’Arma dei Carabinieri, sempre in prima linea nella difesa e nella protezione delle donne vittime di violenza.