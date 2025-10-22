Cor 12:30 Sanità malata, Pirisi convoca la città Consiglio comunale aperto ad Alghero sul difficile tema della sanità nel territorio di Alghero. Tra annunci, ritardi, incompiute e disservizi vari, gli utenti sono ormai delusi e disinteressati.



ALGHERO - Su tutti il grande tema: Ad Alghero non si nasce più (è ormi chiuso il reparto da più di un anno) e manca ancora la terapia intensiva. Due lati di una stessa medaglia fatta di annunci, ritardi, incompiute e disservizi vari. In mezzo gli utenti-cittadini che si vedono costretti a rivolgersi sempre più spesso ai privati per non correre il rischio di aggravare patologie o ritardare terapie. Insomma, la sanità territoriale vive un momento decisamente complicato ad Alghero.



E' stato convocato dal presidente Mimmo Pirisi per la giornata di lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 9.30, il Consiglio comunale aperto a Villa Maria Pia ad Alghero. Seduta che, almeno in Aula, si annuncia incandescente con le opposizioni che faranno sentire tutto il loro disappunto per le (non) scelte dell'assessorato regionale in tema di sanità e ospedali. Tra i problemi denunciati dalle minoranze anche la «leggerezza» del sindaco di Alghero, ritenuto «troppo tenero» e «poco o per nulla incisivo» rispetto alla legittime richieste del territorio.



Nella foto: il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi (Pd), all'ingresso dell'Ospedale Civile Regina Margherita