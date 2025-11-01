Alguer.it
S.A. 16:14
Alghero: formazione di 19 sanitari Hems
Si tratta di medici e infermieri, per lo più dipendenti Areus, che in questi giorni termineranno la formazione Hems (Helicopter Emergency Medical Service) organizzata dall’Azienda Regionale per l’emergenza urgenza presso il distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Alghero
Alghero: formazione di 19 sanitari <i>Hems</i>

ALGHERO - Areus completa l’organico dell’Elisoccorso per le basi di Alghero, Olbia e Cagliari. Si tratta di medici e infermieri, per lo più dipendenti Areus, che in questi giorni termineranno la formazione Hems (Helicopter Emergency Medical Service) organizzata dall’Azienda Regionale per l’emergenza urgenza presso il distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Alghero. Il corso HEMS è un corso teorico-pratico guidato da esperti nel settore aeronautico e sanitario che, attraverso una formazione intensiva, fornisce ai sanitari quelle nozioni che si rendono indispensabili per intraprendere l’attività di elisoccorritore HEMS. I 19 nuovi soccorritori sono stati scelti tra una cinquantina di partecipanti alle prove selettive per l’accesso al servizio su elicottero e nei mesi scorsi hanno già sostenuto la cosiddetta "prova alpina", una prova di abilità in ambiente montano. Durante il corso Hems il personale sanitario acquisirà le nozioni relative alla gestione del paziente in volo, all’utilizzo dei vari Dispositivi di Protezione Individuale (caschi, imbraghi, corde, ecc.), conoscerà nello specifico nozioni di medicina aeronautica, informazioni sulle comunicazioni radio nonché le modalità di approccio all’elicottero.

Il personale in formazione è costituito da Medici che operano quotidianamente nell’ambito dell’emergenza-urgenza nelle diverse Aziende Sanitarie regionali e da Infermieri tutti dipendenti AREUS. Le giornate formative sono state coadiuvate dal Responsabile del Servizio Elisoccorso Antonello Piras, dai responsabili delle Centrale operativa 118, dai referenti delle 3 elibasi e dagli istruttori nazionali e regionali del Soccorso Alpino. In queste ultime giornate di formazione, il personale sanitario si sta esercitando a bordo dell’elicottero, un AW 139, l’aeromobile dedicato all’attività formativa. Con l’elicottero il personale viene addestrato per eseguire tutte le operazioni speciali necessarie per operare in elicottero, quali sbarco e imbarco su terreno impervio e ostile in hovering e con verricello, movimentazione della barella con paziente, sempre in ambiente impervio ed ostile, predisposizione del paziente e del personale sanitario all’imbarco in elicottero con l’utilizzo del verricello..

Oggi in occasione della prova pratica in elicottero erano presenti anche il Commissario Straordinario Angelo Maria Serusi, il Direttore Sanitario Stefano Sau, il Direttore Amministrativo Marco Biagini che hanno voluto ringraziare tutti gli operatori dell’Elisoccorso. E’ stata l’occasione per annunciare una serie di iniziative volte al potenziamento del servizio in tutta l’isola. «L’attività di Elisoccorso sarà migliorata anche con l’implementazione di nuove elisuperfici - spiega Angelo Maria Serusi -. Si tratta di una rete di punti di atterraggio e H12 e H24, in tutto 92 tra Elisuperfici ospedaliere e i Siti Operativi HEMS, che permetteranno l’estensione dell’operatività dell’elisoccorso, di migliorare la risposta sanitaria nei soccorsi primari ed ottimizzare al contempo i trasporti secondari urgenti da Ospedali Spoke verso Ospedali HUB” spiega ancora il Commissario Straordinario». I 19 operatori sanitari nelle prossime settimane andranno gradualmente ad integrare l’organico HEMS nelle 3 basi operative regionali e saranno a disposizione in caso di emergenza o per colmare eventuali assenze per ferie estive e assicurare l'operatività. Nel corso dei 7 anni di Servizio HEMS regionale sono stati formati oltre 130 sanitari.
