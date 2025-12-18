S.A. 18:26 Belcanto Christmas Party al Civico di Sassari Il 27 dicembre in scena il Galà lirico natalizio con il soprano Nikoletta Hertsak e il baritono caratterista Matteo Torcaso



SASSARI - Un appuntamento da non perdere per chi vuole lasciarsi trasportare dalla grande tradizione del Belcanto italiano e vivere insieme un momento di festività fra musica, bellezza e auguri condivisi. Sabato 27 dicembre alle 20, al Teatro Civico di Sassari va in scena il “Belcanto Christmas Party”, il Galà lirico natalizio che vedrà protagonisti il soprano Nikoletta Hertsak, già molto apprezzata negli spettacoli firmati Ars Aurelia, e il baritono caratterista Matteo Torcaso, accompagnati al pianoforte da Jakob Schroeder.



Entrambi arrivano a Sassari per il secondo appuntamento della rassegna “Voci di Natale”, forti di importanti esperienze internazionali, tra cui il Donizetti Opera Festival di Bergamo e il Teatro Petruzzelli di Bari, portando sul palco energia, carisma e una profonda conoscenza del repertorio belcantistico. La conduzione della serata è affidata a Simone Azzu. La direzione artistica di Irene Dore propone un importante momento di incontro: un concerto e un brindisi collettivo per lo scambio degli auguri in un’atmosfera festiva, elegante e coinvolgente, dove l’opera incontra lo spirito del Natale: «L’associazione Ars Aurelia, in collaborazione con l’associazione Contrapunctum ETS, invitano la città a vivere una serata speciale all’insegna della musica e della condivisione».



Il programma celebra l’opera italiana attraverso le pagine più amate e brillanti del Belcanto, restituite in una cornice dal forte carattere di “festival”, pensato per avvicinare gli spettatori alla musica lirica con leggerezza, emozione e calore. L’ingresso è libero e gratuito, a conferma della vocazione inclusiva di Ars Aurelia, impegnata nel rendere la musica colta accessibile e viva. L’obiettivo è quello di coniugare qualità musicale e apertura verso un pubblico ampio e trasversale. Grazie a una progettualità culturale condivisa e radicata nel territorio, la rassegna è sostenuta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, ed è inserita nella rete Thamus.