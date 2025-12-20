 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaTrasporti › Sassari-Olbia: 5 treni straordinari per Capodanno
S.A. 18:08
Sassari-Olbia: 5 treni straordinari per Capodanno
I treni saranno attivi per il concerto di Ghali nella notte del 28 dicembre ad Assemini e per i concerti nella notte del 31 dicembre 2025 di Max Pezzali a Sassari e di Marco Mengoni ad Olbia
Sassari-Olbia: 5 treni straordinari per Capodanno

CAGLIARI - Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Sardegna, ha attivato 5 treni straordinari per facilitare la mobilità dei partecipanti ai diversi concerti che animeranno gli ultimi giorni del 2025 in Sardegna. I treni saranno attivi per il concerto di Ghali nella notte del 28 dicembre ad Assemini e per i concerti nella notte del 31 dicembre 2025 di Max Pezzali a Sassari e di Marco Mengoni ad Olbia.

In particolare, si tratta dei treni del Regionale Cagliari – Decimomannu delle 19.55 (attivo il 28 dicembre), Decimomannu- Cagliari delle 00.25 (attivo il 29 dicembre), Sassari – Olbia Terranova delle 15.35 (attivo il 31 dicembre), Olbia Terranova – Sassari delle 05.30 (attivo 1° gennaio), Sassari – Cagliari delle 06.00 (attivo 1° gennaio). I cinque treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, mettono a disposizione dei viaggiatori oltre 1190 posti in più rispetto all’offerta abituale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:04
Moro vs Comitato Nurra: «attacchi sterili e irrispettosi»
E´ Giampietro Moro, consigliere comunale e presidente della Commissione speciale a replicare agli attacchi del Comitato Zonale della Nurra sull´andamento dei lavori della Commissione sul treno a idrogeno, ribadendo la volontà di lavorare per le scelte condivise per il territorio a dispetto di un progetto calato dall´alto
20/12/2025
Insularità, trasporto merci in crisi
I trasporti marittimi tra Sardegna e Continente - e ancor più l´intera catena logistica che governa i flussi di merci in ingresso e in uscita dall´isola - rimangono terra di nessuno e senza una strategia complessiva
19/12«Treno Idrogeno, la Commissione Speciale ha fallito»
19/12Da Sennori bus per Capodanno nelle piazze
14/12«Rafforzare la mobilità, Alghero protagonista»
13/12Piano regionale trasporti: la posizione del Pd
8/12Treno a idrogeno ad Alghero, crescono i dubbi
4/12Inaugurato cantiere idrogeno a Macomer, poi Alghero
26/11Piano regionale Trasporti: confronto a Oristano
18/11Piano Regionale Trasporti: osservazioni
17/11Piano Regionale Trasporti: tavolo a Sassari
31/10Nuovo modello trasporto locale. «Sarà la sfida dei prossimi anni»
« indietro archivio trasporti »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
22 dicembre
Nuovi reparti e 80 medici: 30 mln per il Civile
22 dicembre
Via ai lavori per il centro intermodale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)