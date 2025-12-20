S.A. 18:08 Sassari-Olbia: 5 treni straordinari per Capodanno I treni saranno attivi per il concerto di Ghali nella notte del 28 dicembre ad Assemini e per i concerti nella notte del 31 dicembre 2025 di Max Pezzali a Sassari e di Marco Mengoni ad Olbia



CAGLIARI - Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Sardegna, ha attivato 5 treni straordinari per facilitare la mobilità dei partecipanti ai diversi concerti che animeranno gli ultimi giorni del 2025 in Sardegna. I treni saranno attivi per il concerto di Ghali nella notte del 28 dicembre ad Assemini e per i concerti nella notte del 31 dicembre 2025 di Max Pezzali a Sassari e di Marco Mengoni ad Olbia.



In particolare, si tratta dei treni del Regionale Cagliari – Decimomannu delle 19.55 (attivo il 28 dicembre), Decimomannu- Cagliari delle 00.25 (attivo il 29 dicembre), Sassari – Olbia Terranova delle 15.35 (attivo il 31 dicembre), Olbia Terranova – Sassari delle 05.30 (attivo 1° gennaio), Sassari – Cagliari delle 06.00 (attivo 1° gennaio). I cinque treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, mettono a disposizione dei viaggiatori oltre 1190 posti in più rispetto all’offerta abituale.