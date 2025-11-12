Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoCronacaDisservizi › Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
S.A. 17:44
Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
Le attività al pubblico saranno temporaneamente spostate in una struttura provvisoria che Poste ha installato sempre in via Pischedda, negli spazi adiacenti all’edificio
Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa

BOSA - Poste Italiane avvierà dalla prossima settimana i lavori di ristrutturazione e rinnovamento totale dei locali dell’ufficio postale di via Pischedda. Le attività al pubblico saranno temporaneamente spostate in una struttura provvisoria che Poste ha installato sempre in via Pischedda, negli spazi adiacenti all’edificio. Per consentire il trasloco e l’allestimento dell’ufficio temporaneo, gli sportelli al pubblico resteranno chiusi nei giorni di martedì 18 e mercoledì 19 novembre.

I lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Pischedda dureranno qualche mese e al termine, Poste Italiane annuncia che l’Ufficio postale sarà dotato di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche, facilitando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale. La trasformazione degli spazi degli uffici postali, effettuata nell’ambito del “Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”, promosso dal Governo” sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative, e inoltre saranno molti i servizi attivi della Pubblica amministrazione di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle Pubbliche amministrazioni e dalle singole istituzioni.

«Il rinnovamento dell’Ufficio postale è una buona notizia, ma non può bastare. Nelle varie interlocuzioni con i dirigenti di Poste Italiane, ho ribadito con forza la richiesta, a nome di tutti i cittadini di Bosa, che una volta riaperto l’Ufficio ristrutturato e riorganizzato secondo i parametri di Poste Italiane, gli sportelli di via Pischedda restino aperti anche al pomeriggio, come avveniva in epoca prima della pandemia di covid», dichiara il sindaco, Alfonso Marras. «Per l’ennesima volta dal mio insediamento, ho fatto presente ai dirigenti di Poste Italiane che non è concepibile, Né più sopportabile, che gli utenti di Bosa debbano subire un continuo disservizio, con orari ridotti palesemente insufficienti alle esigenze del territorio, e altre gravi falle nei servizi, come la mancata consegna a domicilio di raccomandate e pacchi».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/11/2025
Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
Sono stati conclusi tre dei quattro interventi previsti dal piano dei lavori (per complessivi 10 milioni di euro) e ora le imprese incaricate stanno eseguono il quarto e ultimo lotto (1,5 milioni di euro) che riguarda le vie Montenegro, Malaspina e Sant’Ignazio
8/11Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
7/11«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
6/11«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
3/11«Caditoie ostruite, fatto grave»
31/10Emergenza idrica: verso riattivazione impianto Coghinas
31/10«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
30/10Emergenza idrica: acqua a giorni alterni a Sennori
25/10Rifiuti, estate da dimenticare
23/10Buio pesto in città, residenti esausti
22/10Fertilia senza bancomat: proteste
« indietro archivio disservizi »
13 novembre
«Moro usa la lista come un taxi e Cacciotto si smentisce»
13 novembre
Aggressione in hotel: tre campani denunciati, di cui un minore
13 novembre
Corsi di Tomborinos in algherese: iscrizioni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)