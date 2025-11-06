Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaDisservizi › Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
Cor 10:05
Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi
Mulas: inaccettabile gestione
Numerosi i problemi segnalati ad Alghero con la società che gestisce la risorsa idrica in grande difficoltà. La denuncia di Christian Mulas: a fronte dei sacrifici richiesti quotidianamente ai cittadini, appare incomprensibile la totale assenza di intervento
Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione

ALGHERO - Il Presidente della Commissione Consiliare per il Servizio Idrico Integrato e Fognario interviene sull’emergenza idrica e sulle segnalazioni di perdite nella rete cittadina. «Alghero e tutto il suo agro stanno attraversando una fase di grave emergenza idrica. La persistente siccità, unita alla mancanza di precipitazioni, sta compromettendo i raccolti agricoli, mettendo in forte difficoltà le imprese del territorio e l’intero comparto produttivo.» Alla luce della situazione, la società Abbanoa ha disposto la sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle ore notturne, sia in città che nelle campagne.

«Comprendiamo – dichiara Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare per il Servizio Idrico Integrato e Fognario – che ci troviamo in una condizione straordinaria e che ogni misura di contenimento è necessaria. Tuttavia, a fronte dei sacrifici richiesti quotidianamente ai cittadini, appare incomprensibile la totale assenza di intervento sulle numerose perdite segnalate nella rete idrica cittadina.» Numerose le segnalazioni pervenute da residenti, agricoltori e cittadini. In particolare, si evidenziano le perdite d’acqua in via Cravallet n. 147 e via Andreoni, dove da giorni – nonostante le segnalazioni, anche attraverso la stampa – si continua ad assistere a uno spreco ingente e costante di acqua potabile, senza che la società Abbanoa sia ancora intervenuta per la riparazione.

«È inaccettabile – prosegue Mulas – che, in un momento di così grave crisi dovuta alla siccità, si lasci disperdere migliaia di litri d’acqua a causa di una mancata manutenzione. È vergognoso che le segnalazioni dei cittadini non vengano prese in considerazione. È evidente che la società Abbanoa non ritenga prioritario intervenire per sistemare il danno, mentre si chiede ai cittadini di ridurre i consumi e sopportare disagi quotidiani.» Il Presidente chiede formalmente che Abbanoa intervenga con urgenza per la riparazione delle perdite e che venga fornita un’informazione trasparente sui tempi e sulle modalità di intervento. «La collaborazione tra istituzioni, gestore del servizio idrico e comunità è fondamentale per superare questa fase critica – conclude Mulas – ma tale collaborazione deve poggiare sulla responsabilità di tutti. Non possiamo chiedere sacrifici ai cittadini se, nel frattempo, si continuano a sprecare risorse preziose a causa di inefficienze e ritardi nella gestione.»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/11/2025
«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
Via Aldo Moro, la denuncia di Gadoni (Lega): «Officina a cielo aperto davanti alle abitazioni dell’ex carceretto. Serve intervento ed educazione civica da parte di tutti»
6/11/2025
«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
Segnalate perdite d’acqua significative nelle tubature in via Cravallet n. 147 e in via Andreoni, dove da giorni si registra uno spreco continuo e ingente di risorsa idrica: la denuncia del presidente della Commissione consiliare Christian Mulas
3/11«Caditoie ostruite, fatto grave»
31/10Emergenza idrica: verso riattivazione impianto Coghinas
31/10«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
30/10Emergenza idrica: acqua a giorni alterni a Sennori
25/10Rifiuti, estate da dimenticare
23/10Buio pesto in città, residenti esausti
22/10Fertilia senza bancomat: proteste
22/10Crisi idrica nel nord Sardegna. Acqua razionata dalle ore 22
16/10Venerdì sciopero: disagi sui rifiuti
10/10«Via Kennedy al buio e pericolosa»
« indietro archivio disservizi »
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
4 novembre
Alghero: auto a fuoco nella notte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)