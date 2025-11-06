Cor 10:05 Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi

Mulas: inaccettabile gestione Numerosi i problemi segnalati ad Alghero con la società che gestisce la risorsa idrica in grande difficoltà. La denuncia di Christian Mulas: a fronte dei sacrifici richiesti quotidianamente ai cittadini, appare incomprensibile la totale assenza di intervento



ALGHERO - Il Presidente della Commissione Consiliare per il Servizio Idrico Integrato e Fognario interviene sull’emergenza idrica e sulle segnalazioni di perdite nella rete cittadina. «Alghero e tutto il suo agro stanno attraversando una fase di grave emergenza idrica. La persistente siccità, unita alla mancanza di precipitazioni, sta compromettendo i raccolti agricoli, mettendo in forte difficoltà le imprese del territorio e l’intero comparto produttivo.» Alla luce della situazione, la società Abbanoa ha disposto la sospensione dell’erogazione dell’acqua nelle ore notturne, sia in città che nelle campagne.



«Comprendiamo – dichiara Christian Mulas, Presidente della Commissione Consiliare per il Servizio Idrico Integrato e Fognario – che ci troviamo in una condizione straordinaria e che ogni misura di contenimento è necessaria. Tuttavia, a fronte dei sacrifici richiesti quotidianamente ai cittadini, appare incomprensibile la totale assenza di intervento sulle numerose perdite segnalate nella rete idrica cittadina.» Numerose le segnalazioni pervenute da residenti, agricoltori e cittadini. In particolare, si evidenziano le perdite d’acqua in via Cravallet n. 147 e via Andreoni, dove da giorni – nonostante le segnalazioni, anche attraverso la stampa – si continua ad assistere a uno spreco ingente e costante di acqua potabile, senza che la società Abbanoa sia ancora intervenuta per la riparazione.



«È inaccettabile – prosegue Mulas – che, in un momento di così grave crisi dovuta alla siccità, si lasci disperdere migliaia di litri d’acqua a causa di una mancata manutenzione. È vergognoso che le segnalazioni dei cittadini non vengano prese in considerazione. È evidente che la società Abbanoa non ritenga prioritario intervenire per sistemare il danno, mentre si chiede ai cittadini di ridurre i consumi e sopportare disagi quotidiani.» Il Presidente chiede formalmente che Abbanoa intervenga con urgenza per la riparazione delle perdite e che venga fornita un’informazione trasparente sui tempi e sulle modalità di intervento. «La collaborazione tra istituzioni, gestore del servizio idrico e comunità è fondamentale per superare questa fase critica – conclude Mulas – ma tale collaborazione deve poggiare sulla responsabilità di tutti. Non possiamo chiedere sacrifici ai cittadini se, nel frattempo, si continuano a sprecare risorse preziose a causa di inefficienze e ritardi nella gestione.»