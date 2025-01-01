Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoCronacaDisservizi › Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
S.A. 19:09
Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
Sono stati conclusi tre dei quattro interventi previsti dal piano dei lavori (per complessivi 10 milioni di euro) e ora le imprese incaricate stanno eseguono il quarto e ultimo lotto (1,5 milioni di euro) che riguarda le vie Montenegro, Malaspina e Sant’Ignazio
Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche

BOSA - Si avviano a conclusioni i lavori di sostituzione delle condotte idriche al centro storico. Le opere, finanziate da Egas con fondi FSC 2014-202 ed eseguite da Abbanoa, sono arrivate alla fase finale. Sono stati conclusi tre dei quattro interventi previsti dal piano dei lavori (per complessivi 10 milioni di euro) e ora le imprese incaricate stanno eseguono il quarto e ultimo lotto (1,5 milioni di euro) che riguarda le vie Montenegro, Malaspina e Sant’Ignazio. Grazie a questi interventi la rete idrica del centro storico, vetusta e composta da tubazioni in gran parte deteriorate dall’uso e dal tempo, risulterà completamente rinnovata ed efficiente, consentendo di porre fine all’enorme spreco di acqua che faceva registrare la perdita di circa il 60% dell’acqua che scorreva nelle condotte.

«I disagi che la città ha dovuto sopportare in questi mesi a causa dei cantieri aperti per la sostituzione delle condotte saranno ripagati da una rete idrica finalmente funzionante e idonea a fornire un servizio adeguato agli utenti. Le vecchie tubazioni causavano perdite d’acqua non più sostenibili, specialmente nell’attuale situazione di siccità, con circa il 60% dell’acqua fornita che si disperdeva nel terreno, causando anche problemi alle infrastrutture pubbliche e agli immobili privati», commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Federico Ledda.

«Una rete idrica moderna ed efficiente è alla base di qualsiasi politica volta a eliminare gli sprechi e a promuovere un uso oculato delle risorse idriche, sempre più carenti nella nostra isola a causa della perdurante siccità», commenta il sindaco, Alfonso Marras. «Gli interventi che si stanno concludendo al centro storico vanno in questa direzione, e confidiamo che in futuro gli enti gestori possano realizzare altre opere per migliorare il servizio anche in altri quartieri della città».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8/11Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
7/11«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
6/11«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
3/11«Caditoie ostruite, fatto grave»
31/10Emergenza idrica: verso riattivazione impianto Coghinas
31/10«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
30/10Emergenza idrica: acqua a giorni alterni a Sennori
25/10Rifiuti, estate da dimenticare
23/10Buio pesto in città, residenti esausti
22/10Fertilia senza bancomat: proteste
« indietro archivio disservizi »
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni
12 novembre
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
12 novembre
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)