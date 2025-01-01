Alguer.it
Cor 8:24
Alghero: Buio pesto a Porta Terra
Illuminazione pubblica fuori uso anche nella centralissima Via Roma e nelle strade attigue. Ancora problemi in centro storico dove nella serata di lunedì soltanto le vetrine dei negozi garantivano un minimo di luce
Alghero: Buio pesto a Porta Terra

ALGHERO - Ancora problemi ad Alghero con l'illuminazione pubblica, un fatto questo decisamente anomalo considerato che ormai da troppi mesi si segnalano malfunzionamenti quotidiani. Con una alternanza sospetta tra i diversi quartieri. Ieri (lunedì) è toccato, nuovamente, al centro storico, fortunatamente soltanto nell'area ricompresa tra i giardini Lepanto, Via Machin e Piazza Civica. Buio pesto anche in Piazza Porta Terra, nel primo tratto di Via Simon e nella centralissima Via Roma con le strade attigue. La concomitante pioggia battente e la presenza di numerosi negozi sbarrati ha così determinato una situazione quasi surreale di totale assenza di vitalità e presenze.
11:07
Cimitero, Lega: servizio da internalizzare
La Lega di Alghero solleva anche il tema della sicurezza delle cosiddette “scale mobili”, ormai ampiamente superate: «Occorre sostituirle con scale ancorate su binari, più stabili, più sicure e soprattutto accessibili anche alle persone con difficoltà motorie. È una richiesta di semplice buon senso che l’amministrazione continua a ignorare»
