Cor 8:24 Alghero: Buio pesto a Porta Terra Illuminazione pubblica fuori uso anche nella centralissima Via Roma e nelle strade attigue. Ancora problemi in centro storico dove nella serata di lunedì soltanto le vetrine dei negozi garantivano un minimo di luce



ALGHERO - Ancora problemi ad Alghero con l'illuminazione pubblica, un fatto questo decisamente anomalo considerato che ormai da troppi mesi si segnalano malfunzionamenti quotidiani. Con una alternanza sospetta tra i diversi quartieri. Ieri (lunedì) è toccato, nuovamente, al centro storico, fortunatamente soltanto nell'area ricompresa tra i giardini Lepanto, Via Machin e Piazza Civica. Buio pesto anche in Piazza Porta Terra, nel primo tratto di Via Simon e nella centralissima Via Roma con le strade attigue. La concomitante pioggia battente e la presenza di numerosi negozi sbarrati ha così determinato una situazione quasi surreale di totale assenza di vitalità e presenze.