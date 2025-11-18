Alguer.it
Spettacolo › Max Angioni, tappa a Sassari
Cor 13:18
Max Angioni, tappa a Sassari
Max Angioni annuncia nuove date del tour dove porta in scena il suo “ANCHE MENO”. È questo il titolo dello spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che anche questa volta non risparmia la proverbiale autoironia, e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano
Max Angioni, tappa a Sassari

SASSARI - Il comico sarà al Teatro Comunale di Sassari il 12 marzo 2026 per una data di Shining Production in collaborazione con Roble Factory. In “Anche meno” lo ritroviamo poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno!

Max Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno - come tanti - tra il trasloco, il rubinetto che perde, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Però sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy, e con il talento da improvvisatore. Max usa la comicità come un rito apotropaico, che prende in giro la sua stessa sfiga, che sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia. I biglietti sono in vendita su TicketOne e punti vendita abituali.
