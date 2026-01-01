Alguer.it
Alguer.itnotizieoristanoPoliticaOpere › Al cimitero di Bosa 150 nuovi loculi
S.A. 21:51
Al cimitero di Bosa 150 nuovi loculi
Il piano per la costruzione di 150 nuovi loculi nel cimitero comunale è partito oltre 5 anni fa, in seguito a un finanziamento regionale pari a 250 mila euro assegnato al Comune di Bosa nel 2017
BOSA - Sono stati appaltati oggi i lavori di completamento di 150 nuovi loculi nel cimitero comunale. Il cantiere aprirà a breve, concludendo così un iter travagliato, iniziato nel 2020. Il piano per la costruzione di 150 nuovi loculi nel cimitero comunale è partito oltre 5 anni fa, in seguito a un finanziamento regionale pari a 250 mila euro assegnato al Comune di Bosa nel 2017. I lavori hanno poi subito una sospensione nel 2022, durante la pandemia da Covid 19 che aveva fermato le attività di cantiere a causa del vertiginoso aumento dei prezzi delle materie prime. Lo stop è diventato definitivo nel 2023.

La svolta è poi arrivata nell’aprile 2024, quando alle somme ancora disponibili per le opere (104 mila euro) sono stati aggiunti altri 80 mila euro arrivati con un nuovo finanziamento regionale. Nel luglio 2025 la giunta comunale, presieduta dal sindaco, Alfonso Marras, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda, ha approvato il progetto esecutivo, che è stato in seguito aggiornato prima di espletare la gara d’appalto. La gara d’appalto si è conclusa oggi con l’assegnazione dei lavori per il completamento dei 150 loculi che si trovano al momento allo stato grezzo.
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
7 gennaio
Alghero: Festa per 78 anni di Dina
7 gennaio
Ad Alghero la nuova segretaria. Arriva Debora Rita Fonnesu



