Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariAmbienteAgricoltura › Compost gratuito per aziende e privati a Sassari
S.A. 14:42
Compost gratuito per aziende e privati a Sassari
E´ il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata. Questo tipo di concime è adatto per l’utilizzo in agricoltura, nell´orto, in giardino o in vaso
Compost gratuito per aziende e privati a Sassari

SASSARI - Il Comune di Sassari mette a disposizione gratuitamente, per persone e aziende del territorio sassarese, il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata. Questo tipo di concime è adatto per l’utilizzo in agricoltura, nell'orto, in giardino o in vaso. A seguito del protocollo di intesa tra il Comune di Sassari e Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio, il compost potrà essere ritirato anche dagli imprenditori agricoli residenti in altri Comuni per essere utilizzato al fine di contribuire al miglioramento delle caratteristiche dei terreni, integrando o sostituendo la concimazione chimica, la cui riduzione può avere importanti riflessi sia ambientali sia economici. Il compost non può essere commercializzato e venduto, sarà inoltre consegnato “sfuso”, per cui il richiedente dovrà munirsi di un contenitore e mezzo idoneo per il trasporto. Gli interessati, in regola con il pagamento della Tari, possono già prenotare il compost utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel sito del Comune di Sassari.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/12Tavolo verde, Agus si presenta
18/12Coldiretti contro i tagli Ue a Bruxelles
9/12Campagne sarde, crescono i furti
6/12Bonaccini a Oristano: difendere Pac e pesca
5/12Sicurezza e lavoro: Coldiretti investe sui giovani
2/12Dramma in Nurra, tutti contro Satta
24/11Sbloccati quei 22 milioni per le strade rurali
19/11In Sardegna un robot per l’agricoltura digitale
18/11Prentzas Apertas per l´extravergine di oliva
17/11Siccità 2022, domande a dicembre 2025
« indietro archivio agricoltura »
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
7 gennaio
Alghero: Festa per 78 anni di Dina
7 gennaio
Ad Alghero la nuova segretaria. Arriva Debora Rita Fonnesu



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)