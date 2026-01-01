S.A. 14:42 Compost gratuito per aziende e privati a Sassari E´ il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata. Questo tipo di concime è adatto per l’utilizzo in agricoltura, nell´orto, in giardino o in vaso



SASSARI - Il Comune di Sassari mette a disposizione gratuitamente, per persone e aziende del territorio sassarese, il compost ricavato dalla lavorazione dei rifiuti organici conferiti dagli stessi cittadini con la raccolta differenziata. Questo tipo di concime è adatto per l’utilizzo in agricoltura, nell'orto, in giardino o in vaso. A seguito del protocollo di intesa tra il Comune di Sassari e Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio, il compost potrà essere ritirato anche dagli imprenditori agricoli residenti in altri Comuni per essere utilizzato al fine di contribuire al miglioramento delle caratteristiche dei terreni, integrando o sostituendo la concimazione chimica, la cui riduzione può avere importanti riflessi sia ambientali sia economici. Il compost non può essere commercializzato e venduto, sarà inoltre consegnato “sfuso”, per cui il richiedente dovrà munirsi di un contenitore e mezzo idoneo per il trasporto. Gli interessati, in regola con il pagamento della Tari, possono già prenotare il compost utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel sito del Comune di Sassari.