Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSanità › Invalidità civile, azzerate liste d’attesa Medio Campidano
S.A. 21:04
La situazione di partenza era particolarmente grave: circa 10.500 persone risultavano in lista d’attesa, con tempi di convocazione che si protraevano per mesi, in alcuni casi per anni.
CAGLIARI - Le liste d’attesa per le visite delle commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano sono state completamente azzerate. A confermarlo è la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nella sua qualità di assessore ad interim della Sanità. «Lo avevamo anticipato alcune settimane fa e oggi lo confermiamo con soddisfazione: le liste d’attesa per le commissioni di invalidità civile nel Medio Campidano sono state eliminate – ha dichiarato Todde –. In questi mesi di riunioni e sopralluoghi abbiamo affrontato uno dei nodi più critici della ASL del territorio: attese interminabili per il riconoscimento dell’invalidità civile».

La situazione di partenza era particolarmente grave: circa 10.500 persone risultavano in lista d’attesa, con tempi di convocazione che si protraevano per mesi, in alcuni casi per anni. Il risultato raggiunto nel Medio Campidano si inserisce nel quadro più ampio delle azioni impostate dalla Giunta Todde sul tema delle liste d’attesa per l’invalidità civile, con cui l’esecutivo regionale ha definito una strategia chiara: riduzione dell’arretrato accumulato negli anni, rafforzamento del coordinamento tra Regione, Aziende sanitarie e INPS, incremento delle sedute delle commissioni mediche, riorganizzazione dei processi e monitoraggio costante dei tempi di risposta.

Nella foto: la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
7 gennaio
Alghero: Festa per 78 anni di Dina
7 gennaio
Ad Alghero la nuova segretaria. Arriva Debora Rita Fonnesu



