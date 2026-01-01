Alguer.it
S.A. 14:30
Ad Alghero la nuova segretaria
Arriva Debora Rita Fonnesu
Svolgerà l’incarico di Segretario reggente a scavalco per il mese di gennaio da Sorso, per poi entrare in servizio dal 1 febbraio 2026. Non senza una scia di polemiche politiche il suo predecessore Antonio Ara aveva lasciato nell´agosto scorso, dopo soli due anni, un mandato breve come per chi lo aveva preceduto
Ad Alghero la nuova segretaria. Arriva Debora Rita Fonnesu

ALGHERO - Il nuovo Segretario Generale del Comune di Alghero è Debora Rita Fonnesu. Oggi a Porta Terra l’accoglienza da parte del sindaco Raimondo Cacciotto e del vicesindaco Francesco Marinaro. La dott.ssa Fonnesu che arriva direttamente da Sorso svolgerà l’incarico di Segretario reggente a scavalco per il mese di gennaio, per poi entrare in servizio dal 1 febbraio 2026. Oggi il decreto di nomina da parte del primo cittadino, con auguri di buon lavoro a capo della macchina amministrativa del Comune di Alghero. Non senza una scia di polemiche politiche il suo predecessore, Antonio Ara, aveva lasciato l'incarico nell'agosto scorso, dopo soli due anni ed a distanza di pochi mesi dalla riconferma di Cacciotto. Un mandato breve come per chi lo aveva preceduto, la dottoressa Giovanna Solinas. Non certamente un caso.

Nella foto: Francesco Marinaro, Debora Rita Fonnesu, Raimondo Cacciotto
