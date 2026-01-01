S.A. 16:37 Da marzo nuovi asfalti ad Alghero: le vie Le risorse finanziarie messe in campo ammontano a 1,4 milioni di euro, ricavate da fondi di bilancio e da finanziamenti Ras. Gli interventi



ALGHERO - Ad Alghero sono ventidue le strade cittadine interessate dai lavori di manutenzione straordinaria con un progetto esecutivo in fase di gara d’appalto. L’Amministrazione sta varando una prima tranche di interventi che garantiscono la sistemazione delle strade urbane, l’incremento dello stato di efficienza delle sedi viabili, nell’ottica del miglioramento della sicurezza, della qualità dell’abitare e del decoro urbano. Più specificatamente saranno interessate quelle sedi viabili che, sulla base delle indicazione e delle esigenze poste in essere dall’Amministrazione, costituiscono situazione di maggior criticità e degrado, nonché quelle soggette ad importanti volumi di traffico veicolare. Le risorse finanziarie messe in campo ammontano a 1,4 milioni di euro, ricavate da fondi di bilancio e da finanziamenti Ras.



L’intervento di manutenzione straordinaria conta di arrivare alla fase di affidamento tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio, per dare il via all’apertura dei cantieri nel mese di marzo. In agenda interventi nelle sedi stradali necessitanti di manutenzione, tra questi molti degli assi viari principali e secondari, nel centro e nelle periferie. Nella zona centro è previsto il nuovo asfalto nei tratti più degradati di Via Vittorio Emanuele, Via Giuseppe Mazzini, Via Sebastiano Satta, Via IV Novembre, Via Brigata Sassari, Via Caravaggio, Via Cagliari, Via Catalogna. Nella zona Nord si interviene in Viale Burruni, Via Molise, Via dell’Ostro, Via Pacinotti, Via degli Orti, Via Oristano. Nella zona sud i lavori verranno eseguiti in Viale Giovanni XXIII, Via F.lli Kennedy, Via A. Frank, Via Enrico Mattei. A Fertilia il manto stradale verrà manutenuto all’ingresso della borgata, (ex SS127bis) nel tratto di competenza comunale e in Via Zara, Via dell’Istria e Via Parenzo.



Il progetto prevede successivamente alla realizzazione del nuovo manto d’usura della sede viaria, il successivo rifacimento della segnaletica orizzontale. «La pianificazione svolta produce i suoi frutti e nel corso del 2026 contiamo di raccogliere molti risultati – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – abbiamo messo in campo energie e impegni e iniziamo il nuovo anno con la consapevolezza che saremo in grado di dare quelle risposte che la città si attende in diversi ambiti: anche iniziando dal decoro e dalla sicurezza stradale. Questo è solo un inizio, siamo già al lavoro per dare continuità al progetto reperendo risorse per intervenire su altre parti della rete viaria».



Il progetto realizzato dagli Uffici del settore Lavori Pubblici prevede lo sviluppo anche di una serie di interventi puntuali sui percorsi pedonali di Via Vittorio Emanuele, consistenti principalmente nel rifacimento e nell’adeguamento di alcune porzioni di marciapiede che presentano le maggiori criticità in termini di sicurezza per i pedoni. Nello specifico si prevede la realizzazione di una serie di rampe (scivoli) in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali, tali da permettere il superamento del dislivello tra il piano marciapiede e il piano della sede viabile. «Contiamo di arrivare quanto prima all’affidamento dei lavori – spiega l’assessore alle manutenzioni Francesco Marinaro – e di lavorare alla nuova fase che ci premetterà di intervenire su altre zone della città in cui il manto stradale è compromesso. L’obbiettivo è quello di restituire una viabilità che possa garantire condizioni di sicurezza per tutte le utenze stradali (veicolari, pedonali e ciclabili)».