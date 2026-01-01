Alguer.it
Alguer.itnotizieoristanoCronacaOpere › Pompieri in azione: Ponte Vecchio più sicuro
S.A. 20:32
Pompieri in azione: Ponte Vecchio più sicuro
I Vigili del fuoco hanno operato con la consueta professionalità asportando la tubazione e la stadia e mettendo in sicurezza il sito a Bosa
BOSA - La vetusta stadia non più in uso installata in tempi remoti sul Ponte Vecchio per la misurazione del livello del fiume è stata rimossa questo pomeriggio dai Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, intervenuti con il supporto della ditta Econord e la supervisione dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici. La stadia con la tubazione cui era ancorata sono state rimosse per questioni di sicurezza: l’innalzamento del livello delle acque del fiume Temo, dovuto dalle intense piogge di questi ultimi giorni, aveva smosso l’impianto rendendolo pericolante. I Vigili del fuoco hanno operato con la consueta professionalità asportando la tubazione e la stadia e mettendo in sicurezza il sito.
