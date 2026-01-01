Cor 18:02 Alghero: Festa per 78 anni di Dina Bernardina Tilocca lo scorso 3 gennaio ha compiuto 78 anni: è la donna con sindrome di Down più longeva d’Italia. Fino allo scorso anno il record era detenuto da Adelina Galasso



ALGHERO - Festa nella casa di riposo Sant’Agostino di Alghero qualche giorno fa per i 78 anni di Bernardina Tilocca (nota Dina). Circondata dall'affetto dei familiari ed operatori, Dina ha spento le candeline nell’istituto delle Suore Mercedarie e segnato così un nuovo emozionante traguardo. L'algherese infatti è la donna con sindrome di Down più longeva d’Italia. Anche il padre Giovanni, scomparso nel 2014, era arrivato alla non comune età di 100 anni e 2 mesi. Fino allo scorso anno il record era detenuto da Adelina Galasso, deceduta a Matera nel 2025.



