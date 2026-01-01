Alguer.it
Cor 18:02
Alghero: Festa per 78 anni di Dina
Bernardina Tilocca lo scorso 3 gennaio ha compiuto 78 anni: è la donna con sindrome di Down più longeva d’Italia. Fino allo scorso anno il record era detenuto da Adelina Galasso
Alghero: Festa per 78 anni di <i>Dina</i>

ALGHERO - Festa nella casa di riposo Sant’Agostino di Alghero qualche giorno fa per i 78 anni di Bernardina Tilocca (nota Dina). Circondata dall'affetto dei familiari ed operatori, Dina ha spento le candeline nell’istituto delle Suore Mercedarie e segnato così un nuovo emozionante traguardo. L'algherese infatti è la donna con sindrome di Down più longeva d’Italia. Anche il padre Giovanni, scomparso nel 2014, era arrivato alla non comune età di 100 anni e 2 mesi. Fino allo scorso anno il record era detenuto da Adelina Galasso, deceduta a Matera nel 2025.

Foto d'archivio
19:20
Sos povertà ad Alghero: 500 famiglie alla Caritas
Una fotografia molto preoccupante del disagio economico e sociale in città e su cui il gruppo consiliare di Forza Italia invita alla riflessione generale rivolgendo un appello all´amministrazione comunale, alle opposizioni e alla comunità algherese: serve una risposta corale e immediata
