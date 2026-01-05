Cor 11:40 Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi Un duro colpo ad una presunta associazione dedita ai furti ai danni di esercizi commerciali è stato inferto dai carabinieri: Cinque persone sono state portate in carcere, una posta agli arresti domiciliari e un’altra sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria



CARBONIA - Cinque persone di età compresa tra i 23 e 34 anni sono state portate in carcere, una posta agli arresti domiciliari e un’altra sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra questi anche due algheresi di 23enne e 29enne finiti in cella, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione arriva al termine di una lunga e articolata attività investigativa avviata a partire dal novembre 2023, quando una serie di furti ripetuti aveva generato un forte allarme sociale a Carbonia e in diversi comuni della provincia del Sud Sardegna.



Altre quattro persone sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di aver collaborato marginalmente all’associazione, nel ruolo di basisti o ricettatori. Le azioni criminali, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano caratterizzate da un modus operandi particolarmente audace: l’utilizzo di autovetture rubate poco prima dei colpi e successivamente incendiate per eliminare eventuali tracce. Secondo l’ipotesi investigativa, allo stato al vaglio dell’autorità giudiziaria, l’organizzazione sarebbe stata guidata da alcuni soggetti di etnia rom domiciliati nel campo nomadi di Caput d’Acquas, con il supporto di pregiudicati locali.



I capi d’accusa contestati sono in tutto 36 e comprendono anche il furto di numerose autovetture, tra cui quelle sottratte a una concessionaria del territorio e un mezzo appartenente alla Polizia Penitenziaria. Determinante, secondo gli investigatori, è stato l’apporto delle immagini di videosorveglianza e dei servizi di osservazione sul campo, che hanno consentito di ricostruire movimenti e abitudini del gruppo. Il giudice per le indagini preliminari ha valutato sussistente il pericolo per la sicurezza pubblica, ritenendo necessarie le misure adottate. All’operazione coordinata dalla Compagnia dei carabinieri di Carbonia, hanno partecipato anche reparti specializzati dell’Arma e militari delle Compagnie di Carbonia e Alghero.