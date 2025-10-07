Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › 240 mila euro in arrivo nel carcere di Alghero
S.A. 16:34
240 mila euro in arrivo nel carcere di Alghero
La Cabina di regia per l’edilizia penitenziaria a Palazzo Chigi ha approvato un piano che porterà oltre 10.000 nuovi posti detentivi entro il 2027. Quaranta nuovi agenti a Sassari. Le dichiarazioni di Fratelli d´Italia Alghero
240 mila euro in arrivo nel carcere di Alghero

ALGHERO - Fratelli d’Italia Alghero accoglie «con grande soddisfazione i risultati del lavoro portato avanti dal Governo Meloni nel settore della giustizia e della sicurezza penitenziaria». «La Cabina di regia per l’edilizia penitenziaria a Palazzo Chigi ha approvato un piano che porterà oltre 10.000 nuovi posti detentivi entro il 2027, con 11.178 complessivi sull’intera legislatura. Un investimento storico, che rafforza il sistema carcerario, migliora le condizioni di lavoro e restituisce dignità e sicurezza a chi opera ogni giorno negli istituti di pena. Parallelamente, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio negli istituti italiani, di cui 40 assegnati alla Casa Circondariale di Sassari e numerosi altri nelle altre sedi sarde. A queste nuove unità si aggiungeranno 9 nuovi commissari al termine del tirocinio» si legge nella nota a firma della sezione algherese del partito della premier Meloni.

Pino Cardi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Alghero, dichiara: «Mentre la sinistra per anni ha lasciato il sistema penitenziario in stato di abbandono, il Governo Meloni restituisce ordine, legalità e rispetto per chi indossa la divisa». Alessandro Cocco, capogruppo in Consiglio comunale, aggiunge: «Con il Governo Meloni si rafforza la sicurezza in tutta la Sardegna e nel Nord Ovest, e si investe sulla casa circondariale algherese. Ringraziamo il Sottosegretario Delmastro per l’impegno costante verso la Polizia Penitenziaria e verso il nostro territorio.». Alessio Auriemma, vicecoordinatore di Fratelli d’Italia Alghero, conclude: «Questi numeri confermano la differenza tra chi fa propaganda e chi governa. È la dimostrazione concreta di una politica che mette al centro la legalità e il lavoro delle forze dell’ordine».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8/10/2025
Ad Alghero il Generale Rizzo
Il sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris ha dato il benvenuto in città al Generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al Colonnello Maione, da poco insediatosi al Comando provinciale
7/10/2025
La Protezione Civile in piazza a Sassari
Appuntamento il 10 ottobre in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile: Dalle 9.30 alle 13, piazza d´Italia diventerà un luogo di incontro, apprendimento e confronto
25/9Summer School sulla sicurezza urbana
21/9Carabinieri, rafforzati gli organici nel Sassarese
17/9Protezione Civile: nuovo assetto territoriale
16/9«Sicurezza, Forza Italia ritrovi la bussola»
16/941-bis, Todde dal Ministro Nordio
15/9Alghero: diminuiscono i furti in spiaggia
11/9«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»
11/9Più poliziotti ad Alghero: Cacciotto scrive al Ministero
6/9«Consiglio aperto sulla sicurezza»
4/9Mafia e 41bis: riflessioni e responsabilità
« indietro archivio sicurezza »
9 ottobre
Turismo e cultura: formazione online gratuita
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)