Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaCommercio › Cavalcata: restyling per il mercatino
S.A. 17:11
Cavalcata: restyling per il mercatino
Cavalcata Sarda, un nuovo look per il mercatino intorno alla chiesa di San Giuseppe: 2166 metri quadrati di suolo pubblico a disposizione degli operatori della somministrazione, 2061 metri quadrati per commercianti e hobbisti, 670 metri quadrati per sedie e tavolini a disposizione di chi mangia beve, 241 stalli previsti, 141 per i commercianti ambulanti e 100 per il food&beverage
Cavalcata: restyling per il mercatino

SASSARI - Separare le aree per la somministrazione di cibo e bevande da quelle per la vendita di tutti gli altri prodotti, per assicurare migliori condizioni di igiene e di decoro e rendere più fruibili gli spazi espositivi, ma senza snaturare l’essenza di una manifestazione che festosa e variopinta lo è per sua natura. È una delle novità introdotte dal settore Attività produttive in vista della Cavalcata Sarda e del suo tradizionale tripudio di bancarelle, da sempre una delle principali attrazioni per sassaresi e non. I numeri, calcolati per accontentare più richieste possibile sulla base di quelle pervenute gli anni scorsi, parlano chiaro: 2166 metri quadrati di suolo pubblico a disposizione degli operatori della somministrazione, 2061 metri quadrati per commercianti e hobbisti, 670 metri quadrati per sedie e tavolini a disposizione di chi mangia beve, 241 stalli previsti, 141 per i commercianti ambulanti e 100 per il food&beverage.

Dalla tradizionale area riservata agli arrostitori, nel parcheggio tra piazza d’Armi e via Asproni, un’area riservata alla degustazione di piatti tipici e fast food si estenderà lungo un percorso a ferro di cavallo sino al primo tratto di corso Margherita di Savoia, di fronte alla chiesa di San Giuseppe. Cibo e bevande anche attorno alla scuola elementare, tra la parte bassa di via Mazzini, via Enrico Costa e via monsignor Giovanni Masia, con la possibilità in queste ultime due di disporre di panche e tavolini. Somministrazione in esclusiva anche in via Cavour, alle spalle dell’ex carcere di via San Sebastiano, e all’interno dei giardini pubblici, tra via Enrico Berlinguer e viale Italia. Il mercatino di articoli commerciali e artigianali di varia estrazione si articolerà lungo tutta piazza d’Armi, via Enrico Berlinguer, via Giuseppe Manno, corso Francesco Cossiga e corso Margherita di Savoia.

La nuova articolazione di una delle principali attrazioni della grande kermesse in programma il 17 maggio prossimo è stata approvata oggi dalla giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Lello Panu. Contestualmente l’esecutivo di Palazzo Ducale ha approvato anche i criteri per l’aggiudicazione degli spazi, fissando parametri più stringenti per far fronte alla crescita di richieste registrata gli scorsi anni. In particolare, si terrà conto della professionalità maturata nell’ambito del commercio ambulante, poi dell’anzianità di partecipazione negli ultimi dieci anni e infine dell’ordine cronologico con cui le istanze saranno presentate. Per gli operatori commerciali che di solito non operano su spazi pubblici, varrà anzitutto l’anzianità di partecipazione alla Cavalcata Sarda.

Infine, per gli hobbisti e le associazioni conterà solo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. «Come già è avvenuto lo scorso anno in occasione dei Candelieri, vogliamo che anche questa parte della festa abbia delle proprie regole e rappresenti un’attrattiva per i tanti turisti previsti in occasione della Cavalcata Sarda», spiega Lello Panu. «Separare le zone dedicate al mercatino vero e proprio da quelle riservate a chi vuole mangiare i piatti proposti contribuirà a rendere tutto molto più funzionale e ordinato», aggiunge. «Va nella stessa direzione l’individuazione dei criteri per l’assegnazione degli stalli – conclude l’assessore – perché vogliamo che anche questa parte di Cavalcata si integri con lo spirito della manifestazione, che è un omaggio alla bellezza e alla unicità della Sardegna».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/2/2026
Il 19 marzo inaugura Ikea a Elmas
Apre il primo negozio di grandi dimensioni dell’Isola. Circa 13mila metri quadri per il colosso del mobile, nello spazio del nuovo Fass Shopping Centre
12/2Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna
9/2Fondo Fiere da 250mila euro
11/2Roadshow su IA per le imprese sarde
30/1Nel 2025 Nord traina l´Isola: +1,55%, flop negozi su turismo
29/1Camera Commercio: nuovi servizi digitali
3/1Da oggi al via i saldi in Sardegna
26/12Ccn, Occhioni: fondi insufficienti
24/12Suolo pubblico: via alle domande
22/12Porto Torres punta sul commercio locale a Natale
18/12Imprese del Nuorese: pubblicati i bandi 2026
« indietro archivio commercio »
27 febbraio
Roberto Malfitano convocato in prima squadra col Cagliari
27 febbraio
Serata Sanremo a Teatro: boom di prenotazioni
27 febbraio
Deejay ai domiciliari per violenza sessuale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)