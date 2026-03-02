S.A. 21:58 Brigata Sassari celebra il 111° anniversario Rinnovato il legame con la città nel segno della memoria, dei valori e dell’impegno operativo dei “sassarini”



SASSARI - Si è tenuta, presso la caserma “La Marmora”, sede del Comando Brigata “Sassari”, la cerimonia per l’anniversario della costituzione della Brigata, appuntamento che richiama le origini dei reggimenti e ne rinnova l’identità storica e valoriale. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante del Distaccamento alla Sede della Brigata, Colonnello Luigi Viel, del Vice Sindaco, Pierluigi Salis, del Prefetto, Grazia La Fauci e di due scolaresche rispettivamente una del Convitto Nazionale Canopoleno e l’altra dell’Istituto Comprensivo “Li Punti” plesso San Giovanni.



L’evento ha dato la possibilità di ripercorrere le circostanze che portarono alla nascita dell’unità, che nel corso degli anni si è distinta per compattezza, spirito di corpo e senso del dovere, sia in Patria sia all’estero. La ricorrenza ha rappresentato anche l’occasione per ricordare l’impegno della Brigata nell’operazione “Leonte XXXIX” nell’ambito della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), dove i “dimonios” operano per contribuire alla stabilità dell’area in stretta collaborazione con le autorità locali e le Forze Armate libanesi. Onore, lealtà, disciplina, coraggio e profondo attaccamento alla propria terra sono i valori fondanti della Brigata “Sassari”, sinonimo di professionalità, coesione e dedizione alla Patria. La presenza degli studenti ha conferito ulteriore significato alla ricorrenza, testimoniando l’importanza della trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni, per rafforzare il senso civico e la consapevolezza del ruolo delle Forze Armate nella tutela della pace e della sicurezza internazionale.