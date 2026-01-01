S.A. 8:42 Armi e ricettazione: tre arresti a Sassari In carcere tre uomini di 40, 44 e 46 anni per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione in concorso. L’attività d’indagine è stata condotta a seguito del tentato omicidio, verificatosi il 19 gennaio, in danno di uno degli arrestati, ferito con un colpo d’arma da fuoco alla gamba, presso salone rivendita auto in zona industriale Predda Niedda



SASSARI - I Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta hanno tratto in arresto, in esecuzione ordinanza custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sassari, tre uomini di 40, 44 e 46 anni per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione in concorso. L’attività d’indagine è stata condotta a seguito del tentato omicidio, verificatosi il 19 gennaio, in danno di uno degli arrestati, ferito con un colpo d’arma da fuoco alla gamba, presso salone rivendita auto in zona industriale Predda Niedda.



Oltre alle responsabilità del soggetto autore del tentato omicidio, già tratto in arresto in ossequio a precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Sassari, dalla visione delle telecamere di video sorveglianza e dalle escussioni testimoniali, era possibile appurare che gli arrestati, prima del tentato omicidio, si erano recati presso il salone di rivendita auto verosimilmente per un sopralluogo e successivamente, dopo il ferimento di uno dei tre, gli altri accorrevano in soccorso, di cui uno armato di pistola, che prima dell’arrivo dei Carabinieri, veniva portata via.



Dalle indagini inoltre si accertava che il giorno prima del tentato omicidio in danno di uno dei tre arrestati, vi era stata una lite presso un supermercato in Sassari, tra il ferito e l’autore del colpo d’arma da fuoco. Gli arrestati, al termine delle attività, d’intesa con la Procura della Repubblica di Sassari che ha coordinato tutte le fasi investigative, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.