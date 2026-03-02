Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › «Nuovi detenuti ad Alghero: Delmastro mente»
S.A. 7:30
«Nuovi detenuti ad Alghero: Delmastro mente»
Durissimo intervento del consigliere regionale Valdo Di Nolfo dopo un nuovo trasferimento in massa di detenuti nella Casa circondariale di Alghero e le accuse al sottosegretario in visita nei giorni scorsi in città: quando il sottosegretario ha incontrato i media isolani lunedì sapeva perfettamente cosa sarebbe accaduto pochi giorni dopo
«Nuovi detenuti ad Alghero: Delmastro mente»

ALGHERO - «Il sottosegretario Delmastro ha mentito sapendo di mentire. E oggi i fatti lo dimostrano in modo inequivocabile». Durissimo intervento del consigliere regionale Valdo Di Nolfo dopo un nuovo trasferimento in massa di detenuti nella Casa circondariale di Alghero: «Lunedì, durante la sua visita in Sardegna, Andrea Delmastro ha annunciato un “lento sfollamento” dei detenuti arrivati ad Alghero per situazioni emergenziali, assicurando che il carcere avrebbe mantenuto la sua vocazione trattamentale. Balle! Ieri invece un volo militare atterrato alle 13:51 all’Aeroporto militare della Riviera del Corallo ha portato quasi una ventina di detenuti comuni, provenienti da carceri della Lombardia, trasferiti poi con un bus nella Casa di reclusione “Tomasiello”. L’ennesimo trasferimento massivo in una struttura già sofferente» spiega l’onorevole.

Secondo l’unico rappresentante di Alghero in Consiglio regionale non si tratta di un’emergenza o una casualità: «Ho documenti dai quali si evince che questi trasferimenti erano programmati da settimane. Ciò significa che quando il sottosegretario ha incontrato i media isolani lunedì sapeva perfettamente cosa sarebbe accaduto pochi giorni dopo: ha quindi mentito consapevolmente ai sardi». Per Di Nolfo si tratta di un fatto politico gravissimo: «Quel bugiardo di Delmastro ha fatto una scelta precisa: dire una cosa alle telecamere e ai sardi mentre il suo Ministero ne stava facendo un’altra. Mentire pubblicamente a una comunità è un atto che non può essere archiviato con una giustificazione burocratica: questo è il modus operandi del governo Meloni e dà la perfetta e amara misura della considerazione che hanno della Sardegna e dei sardi».

Adesso ad Alghero il termine “sovraffollamento” diventa tristemente realtà: «La Casa di Reclusione "Giuseppe Tomasiello" ha storicamente sempre avuto una media di 80-90 detenuti: numeri cresciuti vertiginosamente in quattro anni di governo di destra fino ad arrivare a 159 detenuti fino a martedì. Con gli arrivi di ieri si sfora la quota 180: a forza di bugie e imposizioni il temine sovraffollamento ad Alghero è diventato la realtà» analizza Di Nolfo. La situazione è esasperata anche sotto il profilo del personale: «Nel suo intervento Delmastro ha parlato anche di nuove unità invece ad Alghero la situazione è al limite e oltre gli standard di sicurezza anche per i lavoratori all’interno del carcere. Il sottosegretario con delega alla polizia penitenziaria annuncia l'arrivo di nuovi agenti invece l’unica cosa che arriva sono voli e bus stracolmi di detenuti. I numeri dei lavoratori, soprattutto notturni, all'interno del carcere di Alghero allarmanti se si pensa al numero di detenuti che non smette di crescere». Il consigliere regionale torna quindi a difendere quello che è stato il modello carcerario algherese: «Da tempo denunciamo il rischio che Alghero venga trasformata nella valvola di sfogo delle politiche fallimentari del Governo Meloni sul sistema penitenziario. Avevo detto che il rappresentante di Fratelli d'Italia sarebbe venuto per dare il colpo di grazia a un modello virtuoso e così è stato!.«Adesso è troppo tardi, Delmastro non può limitarsi al silenzio – conclude Di Nolfo –: il sottosegretario chieda scusa alla città di Alghero e alla Sardegna e si assuma le conseguenze di quanto accaduto. Dopo aver mentito ai cittadini, le sue dimissioni sono l’unico atto di responsabilità possibile».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:58
Brigata Sassari celebra il 111° anniversario
Rinnovato il legame con la città nel segno della memoria, dei valori e dell’impegno operativo dei “sassarini”
3/3/2026
M5s all´attacco di Delmastro. Piccone contro il 41bis nell´Isola
Bordate contro il Sottosegretario alla Giustizia in visita ad Alghero. Giusy Piccone, capogruppo per il Movimento 5 stelle di Alghero: Le assemblee elettive non sono ornamenti, la Sardegna vuole un tavolo sul 41-bis
12:54
«41bis polemica inutile e smontata»
Fratelli d’Italia Alghero ribadisce con forza che la lotta alla mafia non si fa con slogan ma con atti concreti: Il 41 bis è uno strumento di legalità e sicurezza dello Stato, non un terreno di propaganda politica
2/3/2026
Detenuti raddoppiati ad Alghero. Delmastro: l´emergenza passerà
I detenuti sono passati nell´ultimo periodo dagli 80 abituali a circa 160, contribuendo ad alimentare tensioni e problemi all´interno del carcere Tomasiello di Alghero. Oggi il Sottosegretario alla Giustizia parla di «periodo emergenziale che sarà superato a breve»
3/3/2026
41 Bis: Rotelli, Polo e Masala contro la Todde
Gli onorevoli Mauro Rotelli e Barbara Polo e la consigliera regionale Francesca Masala si scagliano contro la Governatrice Alessandra Todde dopo la manifestazione contro il 41bis in Sardegna
28/2 «Giù le mani dal carcere modello»
25/2A Valledoria un distaccamento dei Vigili del fuoco
25/2Piano Protezione una scelta di responsabilità
25/2Alluvioni, incendi i rischi per Alghero: Piano
23/2Sul carcere di Alghero serve una scelta chiara
21/2Carabinieri a tutto campo: 6 arresti e 9 denunce
18/2Carabinieri: concorso per 898 Marescialli
18/2«41bis, serve una voce unitaria dall´Isola»
16/2 41 bis, risoluzione di maggioranza ad Alghero
16/241-bis, si rispetti una proporzionalità territoriale
« indietro archivio sicurezza »
5 marzo
Fotovoltaico con procedure semplificate: le aree
5 marzo
Armi e ricettazione: tre arresti a Sassari
4 marzo
Uri celebra il Carciofo Dop Spinoso



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)