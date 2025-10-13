Alguer.it
Alguer.itnotizieolbiaSportTennis › Olbia Challenger: Carboni lotta e cede nel finale a Tabilo
S.A. 9:19
Olbia Challenger: Carboni lotta e cede nel finale a Tabilo
L’esordio di Alejandro Tabilo in quel di Olbia poteva sembrare una pura formalità, ma è stato tutt’altro. Il cileno, numero 73 del mondo, ha sofferto contro il padrone di casa Lorenzo Carboni. La vittoria è arrivata in rimonta dopo due ore e 28 minuti di gioco (4-6 6-3 7-6 il risultato finale)
Olbia Challenger: Carboni lotta e cede nel finale a Tabilo

OLBIA – Alejandro Tabilo non stecca l’esordio all’Olbia Challenger e si assicura il secondo turno con la vittoria su Lorenzo Carboni per 4-6 6-3 7-6(4). Sulla Cloto Arena il pubblico presente al Tennis Club Terranova ha assistito ad una delle partite più divertenti della storia della competizione, schierato fino all’ultimo con il beniamino di casa. Non ha mai mollato l’ex n. 19 del mondo, capace di restare in partita e sfruttare lo spiraglio che si è aperto sul finale per rimanere in gara in Sardegna. Sul Campo 2 vittoria per il croato Borna Gojo sulla wild card azzurra Francesco Forti per 7-5 6-4. Spostato a mercoledì l’incontro tra Justin Engel e la terza forza del seeding Martin Landaluce, così come quello tra la testa di serie numero sei Pablo Carreno Busta e la wild card Pierluigi Basile.

L’esordio di Alejandro Tabilo in quel di Olbia poteva sembrare una pura formalità, ma è stato tutt’altro. Il cileno, numero 73 del mondo, ha sofferto contro il padrone di casa Lorenzo Carboni. La vittoria è arrivata in rimonta dopo due ore e 28 minuti di gioco (4-6 6-3 7-6 il risultato finale) davanti al gremito pubblico della Cloto Arena. «È stato un match pazzo, incredibile – ha detto dopo il match l’ex n. 19 ATP –. Lorenzo ha un grande futuro davanti a sé e sono sicuro che ne sentiremo parlare prossimamente. Dal mio canto, ho cercato di rimanere dentro la partita con la testa e ci sono riuscito. Nel primo set ha dimostrato di essere un ottimo giocatore in fase difensiva e forse io ho forzato un po’ troppo gli scambi. Dal secondo in poi ho cercato di tenere di più la palla in campo per ritrovare un po’ di fiducia e ha funzionato». Nel secondo turno a Olbia, Tabilo affronterà il qualificato Daniil Glinka che ha sconfitto Clement Tabur per 7-6(4) 6-3: «Sono vittorie che mi aiutano molto. Fisicamente mi sento finalmente bene e di questo ne sono felice, però ottenere una vittoria in rimonta è positivo per la fiducia anche verso le prossime partite».

Risultati di martedì 14 ottobre
1° turno
Alejandro Tabilo (1) b. Lorenzo Carboni (Q) 4-6 6-3 7-6(4)
Daniil Glinka (Q) b. Clement Tabur (Q) 7-6(4) 6-3
Luka Pavlovic b. Alexis Galarneau 7-6(4) 6-3
Borna Gojo b. Francesco Forti (WC) 7-5 6-4
Alex Molcan b. Marek Gengel (Alt.) 6-2 6-4
Nerman Fatic b. Roberto Carballes Baena (5) 6-2 7-5
Carlo Alberto Caniato (WC) b. Dan Added 7-5 7-5
Norbert Gombos (Q) b. Francesco Maestrelli 6-1 6-7(4) 6-4
Arthur Gea (NG) b. Tom Paris (Q) 6-2 6-0
Vit Kopriva (2) b. Enrico Dalla Valle (LL) 6-3 6-4

Nella foto (di Yuri Serafini): Lorenzo Carboni
