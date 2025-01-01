Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportTennisTc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
Cor 11:05
Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
Secco 6 a 0 sui campi di Maria Pia per il Tc Alghero Mp Finance nella terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre
<i>Tc</i> Alghero, nuova sconfitta con Macerata

ALGHERO - Arriva una sconfitta per il Tc Alghero Mp Finance nella terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre. Sul green set dell'impianto di Maria Pia, la vittoria è andata per 6-0 al Tc Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci”.

Sconfitte in singolare per l'italo-argentino Juan Bautista Otegui (6-2, 6-4 contro il ceco Jiri Vesely, ex numero 35 del mondo), Luca Fasciani (6-2, 6-1 da Filippo Mazzola), Gabriele Maria Noce (6-3, 6-4 da Tommaso Compagnucci) e Michele Fois (5-7, 6-2, 6-3 da Edoardo Lamberti).

Ko reso più ampio dai due doppi, con Noce e Otegui che hanno ceduto 6-4, 6-3 davanti a Vesely e Tommaso Compagnucci, mentre Fasciani e Nicolò Serra sono stati sconfitti 6-1, 6-2 da Nicolas Compagnucci e Iacopo Maria Sada. Domenica prossima, i ragazzi di capitan Gino Asara voleranno a Reggio Emilia, sui campi del Ct Albinea, per la quarta giornata di campionato.
