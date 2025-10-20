S.A. 17:01 Campionati Sardi al Tc Alghero Si sono conclusi domenica, sui campi in green set del Tc Alghero, i Campionati Sardi Quarta categoria di tennis 2025. Cinque i tabelloni: ecco i vincitori



ALGHERO - La Quarta categoria sarda ha i suoi campioni. Si sono conclusi domenica, sui campi in green set del Tc Alghero, i Campionati Sardi Quarta categoria di tennis 2025. Cinque i tabelloni coordinati magistralmente dai giudici di gara Giovanni Delogu e Giuseppe Calise, con gli aiuto giudici arbitro Massimo Contini e Rossella Delogu. Nel singolare maschile (con oltre cento iscritti), la vittoria è andata alla testa di serie numero 8 Francesco De Martini (Torres Tennis), che in finale ha regolato 6-2, 6-0 Maurizio Geraci (Tc Ittiri).



Nel singolare femminile sono arrivate in finale le prime due del seeding. La vittoria è andata alla portacolori del circolo ospitante Francesca Carboni, che l'ha spuntata 3-6, 6-4, 10-8 su Elisabetta Anna Porcu (Accademia Tennis Sassari). Tc Alghero ancora in vetta nel doppio femminile, con Carboni vincente, stavolta in coppia con Anna Dina Deroma (Tc Porto Torres), 7-6(0), 7-5 sulle torresine Anna Baraccani Tedde e Chiara Laura Ledda.



Nel doppio maschile il Tc Alghero ha calato il tris capitalizzando la finale, con Christian Settimi e Francesco Ruiu che si sono imposti 6-2, 6-2 su Pietro Saba e Daniele Simbula. Nel doppio misto è arrivata la doppietta di Anna Dina Deroma che, con il compagno di circolo Damiano Urru ha superato 6-2, 4-6, 10-6 la coppia del Tc Alghero Anna Rosa Pinna e Antonio Pisano.



Nelle foto: premiazione maschile con il presidente del Tc Alghero Fabio Fois e il dirigente Stefano Serra