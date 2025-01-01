Cor 9:04 A2, il Tc Alghero ospita Macerata Il Tc Alghero Mp Finance torna sui campi di casa per disputare la terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre



ALGHERO - Domenica, alle 9, sul green set dell'impianto di Maria Pia arriva il Tc Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci”. I marchigiani, dopo il ko dell'esordio, hanno trovato la prima vittoria per 4-2 in casa del Ct Albinea. Ancora a quota zero gli algheresi, che arrivano dal 4-2 subito a Prato, sui campi del Tc Bisenzio. Una sconfitta che ha però dato buone indicazioni a capitan Gino Asara e che, con un po' di fortuna, avrebbe potuto portare i primi punti per Noce e compagni.

L'appuntamento è quindi per domani, alle 9, con ingresso gratuito, per il secondo match casalingo del Tc Alghero in Serie A.