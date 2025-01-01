Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportTennis › A2, il Tc Alghero ospita Macerata
Cor 9:04
A2, il Tc Alghero ospita Macerata
Il Tc Alghero Mp Finance torna sui campi di casa per disputare la terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre
A2, il <i>Tc</i> Alghero ospita Macerata

ALGHERO - Domenica, alle 9, sul green set dell'impianto di Maria Pia arriva il Tc Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci”. I marchigiani, dopo il ko dell'esordio, hanno trovato la prima vittoria per 4-2 in casa del Ct Albinea. Ancora a quota zero gli algheresi, che arrivano dal 4-2 subito a Prato, sui campi del Tc Bisenzio. Una sconfitta che ha però dato buone indicazioni a capitan Gino Asara e che, con un po' di fortuna, avrebbe potuto portare i primi punti per Noce e compagni.
L'appuntamento è quindi per domani, alle 9, con ingresso gratuito, per il secondo match casalingo del Tc Alghero in Serie A.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/10Olbia Challenger: Carboni lotta e cede nel finale a Tabilo
13/10Olbia Challenger, Carboni in main draw
13/10Serie A2, Tc Alghero sconfitto a Prato
6/10Tc Alghero, esordio con cappotto in A2
3/10Tc Alghero, debutto storico in A. Domenica si gioca a Maria Pia
2/10L´algherese Ogno vince il torneo a Terni
29/9XXV Sardinia Open: I vincitori
26/9Sardinia Open: Lauro vince il Futures femminile
25/9Wheelchair Tennis ad Alghero: Risultati
22/9Wheelchair tennis, start a Maria Pia
« indietro archivio tennis »
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
«Selva intollerante nonostante l´esperienza»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)