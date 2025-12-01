Alguer.it
In centro ad Alghero si brinda con Akènta
Cantina Santa Maria La Palma, CCN Al Centro Storico e Istituto Alberghiero ancora insieme per valorizzare il centro e il commercio locale: i giovedì di dicembre ad Alghero
ALGHERO - Il periodo natalizio ad Alghero si accende con un appuntamento ormai atteso e amato: giovedì 4, 11 e 18 dicembre 2025 tornano i brindisi di “Cin Cin al Centro”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero e Istituto Alberghiero di Alghero (IPSAR Piazza Sulis Alghero). Dalle ore 18.00 le vie del centro storico si animeranno con tante piccole postazioni pronte a offrire un calice di Akènta e degli altri vini spumante della Cantina Santa Maria La Palma a cittadini e visitatori che sceglieranno di passeggiare e fare acquisti tra le boutique e i negozi del centro.

Un modo per vivere lo spirito natalizio tra luci, musica e convivialità, sostenendo al tempo stesso il commercio locale e la vitalità del cuore cittadino. Protagonisti dell’iniziativa saranno anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, che cureranno con professionalità il servizio di mescita. A ogni calice sarà abbinato un coupon promozionale per l’acquisto dei vini della Cantina Santa Maria La Palma, disponibile presso i punti vendita aziendali.

«Cin Cin al Centro è un invito a vivere Alghero in modo autentico, a incontrarsi, brindare e riscoprire il valore dei luoghi e delle persone che tengono viva la città», spiegano gli organizzatori. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Cantina Santa Maria La Palma, CCN Al Centro Storico e Istituto Alberghiero di Alghero, con il patrocinio di Regione Sardegna, Comune di Alghero e Camera di Commercio Sassari.

Foto d'archivio
1/12/2025
