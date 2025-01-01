Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoEconomiaArtigianato › Imprese artigiane a confronto a Oristano
S.A. 9:14
Imprese artigiane a confronto a Oristano
Università a confronto per crescita e rinnovamento del “sistema casa”. Dati ed evoluzione del settore saranno presentati sabato 6 dicembre a Oristano, nell’evento regionale pubblico “Abitare il domani - L’evoluzione del Sistema Casa in Sardegna”
Imprese artigiane a confronto a Oristano

ORISTANO - Si parlerà di edilizia, dell’evoluzione del settore e dell’intelligenza artificiale generativa applicata al comparto, nell’iniziativa regionale, organizzata da Confartigianato Imprese Sardegna, dal titolo “Abitare il domani - L’evoluzione del Sistema Casa in Sardegna”, in programma sabato 6 dicembre a Oristano presso “Ros’e Mari Farm & Greenhouse” Loc. Pauli Cannedu Donigala Fenughedu, con inizio alle ore 11.00. Con la presentazione del “Report 2025 - Evidenze del comparto delle Costruzioni in Sardegna”, dati e analisi del settore, attuali e futuri, saranno argomento dell’evento pubblico aperto alle imprese e agli interessati.

Gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna, si confronteranno sulla crescita di un comparto che nell’Isola registra 23mila imprese, offre lavoro a 42mila addetti e genera 1 miliardo e 300 milioni di euro di valore aggiunto. La giornata verrà aperta dall’introduzione del Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Giacomo Meloni. Seguiranno le relazioni del Segretario Regionale, Daniele Serra, dal titolo “I numeri dell’edilizia in Sardegna, report Ufficio Studi di Confartigianato”, e quella del Professor Paolo Sanjust, Docente dell’Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, dal titolo “Intelligenza artificiale generativa: Costruire intrecciando i fili di innovazione e tradizione”.

Nella foto: Daniele Serra e Giacomo Meloni
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/11Turismo e artigianato: Isola in mostra
10/11«Siccità, servono nuove reti e responsabilità»
31/10Marmo e lapideo: resistono le imprese ma crolla export
16/10Attività green per 14mila imprese sarde
2/10Calano gli investimenti green nelle imprese sarde
1/10Regione fa ripartire Isola
22/8Triplicate imprese sarde che vendono on line
8/8Il mercato del falso attacca 1.200 imprese sarde
1/8«Bando artigianato: 30 mln in pochi secondi»
30/7Assegnati 30 milioni a 1500 imprese artigiana sarde
« indietro archivio artigianato »
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
4 dicembre
Campi inagibili, salta il derby
3 dicembre
Piove, strade chiuse e allagamenti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)