S.A. 9:14 Imprese artigiane a confronto a Oristano Università a confronto per crescita e rinnovamento del “sistema casa”. Dati ed evoluzione del settore saranno presentati sabato 6 dicembre a Oristano, nell’evento regionale pubblico “Abitare il domani - L’evoluzione del Sistema Casa in Sardegna”



ORISTANO - Si parlerà di edilizia, dell’evoluzione del settore e dell’intelligenza artificiale generativa applicata al comparto, nell’iniziativa regionale, organizzata da Confartigianato Imprese Sardegna, dal titolo “Abitare il domani - L’evoluzione del Sistema Casa in Sardegna”, in programma sabato 6 dicembre a Oristano presso “Ros’e Mari Farm & Greenhouse” Loc. Pauli Cannedu Donigala Fenughedu, con inizio alle ore 11.00. Con la presentazione del “Report 2025 - Evidenze del comparto delle Costruzioni in Sardegna”, dati e analisi del settore, attuali e futuri, saranno argomento dell’evento pubblico aperto alle imprese e agli interessati.



Gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna, si confronteranno sulla crescita di un comparto che nell’Isola registra 23mila imprese, offre lavoro a 42mila addetti e genera 1 miliardo e 300 milioni di euro di valore aggiunto. La giornata verrà aperta dall’introduzione del Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Giacomo Meloni. Seguiranno le relazioni del Segretario Regionale, Daniele Serra, dal titolo “I numeri dell’edilizia in Sardegna, report Ufficio Studi di Confartigianato”, e quella del Professor Paolo Sanjust, Docente dell’Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, dal titolo “Intelligenza artificiale generativa: Costruire intrecciando i fili di innovazione e tradizione”.



Nella foto: Daniele Serra e Giacomo Meloni