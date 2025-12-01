Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Il jazzista Adrien Brandeis in concerto a Sassari
S.A. 19:31
Il jazzista Adrien Brandeis in concerto a Sassari
Uno dei principali talenti del jazz europeo, sarà in concerto nella sala Sassu del Conservatorio Canepa a Sassari, venerdì 5 dicembre alle 19, in uno dei più attesi eventi del cartellone di Sassari: Destinazione Natale!
Il jazzista Adrien Brandeis in concerto a Sassari

SASSARI - Il pianista e compositore francese Adrien Brandeis, uno dei principali talenti del jazz europeo, sarà in concerto nella sala Sassu del Conservatorio Canepa a Sassari, venerdì 5 dicembre alle 19, in uno dei più attesi eventi del cartellone di Sassari: Destinazione Natale!La rassegna di appuntamenti, curati dall’amministrazione comunale per la promozione della città come destinazione turistica nel periodo festivo, ospita nella sala concerti del Canepa il concerto di un assoluto talento: autore di un jazz definito cosmopolita, Adrien Brandeis propone una musica originale in cui le sonorità raffinate del jazz contemporaneo incontrano l’eleganza dell’impressionismo francese e il calore dei ritmi latini.

Impostosi all’attenzione della critica continentale con la vittoria nel 2018 del prestigioso LetterOne Rising Stars Jazz Award, riconoscimento destinato al miglior giovane artista jazz dell'anno, Brandeis a soli 33 anni è stato già ospitato nei principali festival del genere, dal Nice Jazz Festival a Umbria Jazz, fino al San José Jazz Festival negli Stati Uniti e Blue Club Note in Cina.Nel concerto di venerdì al Conservatorio, a ingresso libero e gratuito, il pianista francese proporrà il suo ultimo progetto, Resurgence, titolo del suo quarto lavoro discografico, che segna una nuova maturità artistica, in cui la tradizione jazzistica si fonde con la musica classica e l'impressionismo francese, senza mai abbandonare quell'identità musicale dai forti accenti latini che ha caratterizzato i suoi tre dischi precedenti. Le nuove composizioni di Adrien Brandeis che saranno proposte al pubblico di Sassari sono arricchite da sfumature blues, funk e swing, in un’esibizione che promette di essere un viaggio musicale attraverso la carriera dell’artista in rapida ascesa.
21:41
A Sassari e Cagliari serate jazz col Tynerly Trio
Giovedì 4 dicembre a Il Vecchio Mulino di Sassari e il 5 e 6 dicembre al Jazzino Music Club di Cagliari, la musica dello storico pianista del quartetto di John Coltrane, sarà protagonista del penultimo appuntamento di Jazz Club Network
20:58
Gran Concerto di Natale a Sassari
Venerdì 5 dicembre alle 20,30, nella chiesa di Santa Caterina, serata musicale con l´Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari, con la direzione di Vincenzo Cossu. Sarà ospite la cantante ogliastrina Manuela Mameli. La manifestazione è inserita nel cartellone delle iniziative per il mese di dicembre del Comune di Sassari
20:33
A Ozieri il Premio Biennale dei cori tradizionali sardi
La XVI edizione si preannuncia ricca di novità. Una tradizione musicale che i giovani seguono con crescente interesse. Appuntamento alle 19 al Teatro Civico “Oriana Fallaci”
2/12/2025
Fiorella Mannoia in estate ad Alghero
Il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati: appuntamento il prossimo 2 agosto 2026 presso l´Anfiteatro di Maria Pia per l’Alguer Summer Festival
9:41
Venerdì il tributo a Zucchero Sugar Fornaciari
A portare sul palco dello storico club di via Gramsci, uno dei cantautori italiani più amati anche a livello internazionale, sarà Andrea Busonera, cantante dei Tazù, con il suo Tributo a Zucchero
1/12/2025
Mannarino, concerto ad Alghero
Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, arriverà per una data in Sardegna l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero sul palco dell´Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia
