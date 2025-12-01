S.A. 19:31 Il jazzista Adrien Brandeis in concerto a Sassari Uno dei principali talenti del jazz europeo, sarà in concerto nella sala Sassu del Conservatorio Canepa a Sassari, venerdì 5 dicembre alle 19, in uno dei più attesi eventi del cartellone di Sassari: Destinazione Natale!



SASSARI - Il pianista e compositore francese Adrien Brandeis, uno dei principali talenti del jazz europeo, sarà in concerto nella sala Sassu del Conservatorio Canepa a Sassari, venerdì 5 dicembre alle 19, in uno dei più attesi eventi del cartellone di Sassari: Destinazione Natale!La rassegna di appuntamenti, curati dall’amministrazione comunale per la promozione della città come destinazione turistica nel periodo festivo, ospita nella sala concerti del Canepa il concerto di un assoluto talento: autore di un jazz definito cosmopolita, Adrien Brandeis propone una musica originale in cui le sonorità raffinate del jazz contemporaneo incontrano l’eleganza dell’impressionismo francese e il calore dei ritmi latini.



Impostosi all’attenzione della critica continentale con la vittoria nel 2018 del prestigioso LetterOne Rising Stars Jazz Award, riconoscimento destinato al miglior giovane artista jazz dell'anno, Brandeis a soli 33 anni è stato già ospitato nei principali festival del genere, dal Nice Jazz Festival a Umbria Jazz, fino al San José Jazz Festival negli Stati Uniti e Blue Club Note in Cina.Nel concerto di venerdì al Conservatorio, a ingresso libero e gratuito, il pianista francese proporrà il suo ultimo progetto, Resurgence, titolo del suo quarto lavoro discografico, che segna una nuova maturità artistica, in cui la tradizione jazzistica si fonde con la musica classica e l'impressionismo francese, senza mai abbandonare quell'identità musicale dai forti accenti latini che ha caratterizzato i suoi tre dischi precedenti. Le nuove composizioni di Adrien Brandeis che saranno proposte al pubblico di Sassari sono arricchite da sfumature blues, funk e swing, in un’esibizione che promette di essere un viaggio musicale attraverso la carriera dell’artista in rapida ascesa.