Spettacolo
S.A. 21:41
A Sassari e Cagliari serate jazz col Tynerly Trio
Giovedì 4 dicembre a Il Vecchio Mulino di Sassari e il 5 e 6 dicembre al Jazzino Music Club di Cagliari, la musica dello storico pianista del quartetto di John Coltrane, sarà protagonista del penultimo appuntamento di Jazz Club Network
Tre straordinari musicisti, Luigi Bonafede al piano, Marco Micheli al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria per un progetto che nasce dalla profonda ammirazione per il leggendario pianista e compositore McCoy Tyner. Giovedì 4 dicembre a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30) e il 5 e 6 dicembre al Jazzino Music Club di Cagliari (ore 21.30), la musica dello storico pianista del quartetto di John Coltrane, sarà protagonista del penultimo appuntamento di Jazz Club Network, il cartellone organizzato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino.

Non solo il ruolo di McCoy nel leggendario John Coltrane Quartet: il Tynerly Trio vuole infatti mettere in luce tutte le sfaccettature della straordinaria personalità artistica di del pianista originario di Philadelfia: musicista virtuoso, leader carismatico, compositore e arrangiatore innovativo. L'ensemble non si limita dunque a una semplice riproposizione dei brani, ma intende sfatare il luogo comune che relega il jazz a una "musica di nicchia” reinventando e trasformando ogni esecuzione in un'esperienza unica.

Il progetto mira così a valorizzare da un lato la figura di Tyner, dall’altro a restituire centralità alla musica stessa: i brani scelti, reinterpretati attraverso le personalità complementari del trio, puntano a creare un’intensa tensione emotiva capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico.

Fino al 13 dicembre, continua la carrellata di musicisti in scena tra Cagliari e Sassari, artisti le cui cifre stilistiche sono tra le più originali della storia del jazz moderno e contemporaneo, con un ventaglio di proposte studiate per accontentare i tanti gusti musicali degli spettatori. La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sarda, dal Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Cassa Depositi e Prestiti.
