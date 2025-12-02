S.A. 21:20 Lavori contro gli allagamenti a Bosa Il primo intervento sarà fatto sul collettore delle acque bianche di via Gramsci, Buozzi e XX settembre



BOSA - Stop agli allagamenti in via Gramsci e via XX settembre e in altre zone a Bosa. L’amministrazione comunale, con programmazione dell’assessorato ai Lavori pubblici, ha pianificato una serie di interventi, per oltre 500 mila euro, per risolvere i problemi di allagamento che si verificano con le piogge in alcune zone della città a causa del malfunzionamento delle condotte di raccolta e deflusso delle acque piovane.



Un primo intervento sarà realizzato nei prossimi giorni per il rifacimento di un tratto di collettore di raccolta di acque bianche tra le vie Gramsci, Buozzi e XX settembre. Questi lavori saranno eseguiti con un impegno finanziario di 22 mila euro, a carico del bilancio comunale. Altri 500 mila euro, finanziati dalla Regione Sardegna che ha accolto positivamente un progetto esecutivo presentato dal Comune sui bandi opere pubbliche, saranno utilizzati per la nuova rete di raccolta dell’ultimo tratto del Corso, all’incrocio con via Cugia, oggetto di innumerevoli allagamenti nel corso degli ultimi anni.



L’intervento è mirato a convogliare e scaricare in maniera regolare e sicura le acque piovane.

Contemporaneamente l’amministrazione comunale continua a portare avanti il piano generale di studio dello stato di fatto delle condotte di raccolta acque piovane nelle zone del centro e del Tirassegno. Al termine delle verifiche si potrà conoscere con precisione lo stato attuale delle reti e proseguire con altri interventi programmati di rifacimento dei tratti di rete che attualmente non riescono a garantire il regolare deflusso delle acque, analogamente a quanto previsto in via Gramsci e via XX settembre.