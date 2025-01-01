Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaArtigianato › Regione fa ripartire Isola
S.A. 18:07
Regione fa ripartire Isola
Presentato ddl per la ricostituzione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano, uno dei punti programmatici della Giunta regionale
Regione fa ripartire <i>Isola</i>

CAGLIARI - «La ripartenza di I.S.O.L.A. era un punto qualificante del nostro programma che poi è entrato all'interno del piano regionale di sviluppo». Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, alla presentazione del disegno di legge per la ricostituzione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - I.S.O.L.A., che si è tenuta oggi all’Assessorato del Turismo e Artigianato.

«È un ddl importante – evidenzia l’assessore del Turismo e Artigianato, Franco Cuccureddu – perché rappresenta uno dei punti programmatici della Giunta, uno dei punti importanti del Piano Regionale di Sviluppo che ha un duplice obiettivo: il primo è quello di riavvicinare la Regione agli artigiani, in modo particolare a chi si occupa di artigianato artistico, fiore all’occhiello della produzione sarda, che si sono sentiti abbandonati dopo 20 anni dalla soppressione di questo ente così importante e significativo, che era diventato un modello anche per altre regioni italiane ed europee; il secondo è quello di non perdere questi saperi tradizionali che si tramandano all'interno delle famiglie. Una cesura generazionale può significare la perdita di importanti valori identitari della nostra regione».

La ricostituzione dell'I.S.O.L.A. è stata approvata dalla Giunta nell’ultima seduta, su proposta dell'assessore Franco Cuccureddu. Un testo, articolato in 4 titoli e 16 articoli, frutto di un paziente lavoro di concertazione con gli uffici della Presidenza, l'Ufficio legislativo, quello legale e con gli assessorati degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, del Personale ed Affari Generali, della Programmazione e Bilancio. La delibera di approvazione del Disegno di legge e dei diversi allegati verrà ora trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che a sua volta la assegnerà alla Quinta Commissione, presieduta dall'onorevole Antonio Solinas, dove inizierà l'iter e dove verranno coinvolte le associazioni di categoria ed i portatori di interesse.
