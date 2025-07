S.A. 15:46 Assegnati 30 milioni a 1500 imprese artigiana sarde Bando L.R. 949 esaurito in brevissimo tempo: oltre 1.500 le domande presentate. Un numero consistente di imprese è rimasto escluso ad esaurimento risorse



CAGLIARI - Sono stati assegnati, in brevissimo tempo, i 30 milioni di euro che la Giunta Regionale ha destinato per lo sviluppo delle imprese artigiane della Sardegna attraverso la Legge Regionale 949. Il principale strumento finanziario delle piccole attività sarde tramite click day, ha esaurito l’intero ammontare messo a disposizione per il comparto nell’ultima Manovra Finanziaria Regionale. Secondo quanto riscontrato da Confartigianato Sardegna durante le operazioni di caricamento, nello sportello telematico Sipes sarebbero state inoltrate ben oltre le 1.500 domande stimate per un ammontare che supererebbe 40 milioni di euro. Conseguentemente la piattaforma sarebbe stata chiusa anticipatamente “al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili, incrementati di una quota percentuale pari almeno al 20% dello stanziamento”, come da disposizioni della Regione.



Per l’Associazione, ciò comporta che domande inserite fino ai 30milioni a disposizione riceveranno il finanziamento diretto mentre per quelle che rimarranno fuori potrebbe esserci in vista un “ripescaggio”, attraverso lo scorrimento e il rifinanziamento della graduatoria, oppure l’attesa del prossimo bando. «Le nostre previsioni sulla voglia di crescere delle imprese sono state confermate - commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna - ovvero che i fondi sarebbero andati esauriti in pochi istanti. Un consistente numero di imprese rimarrà, purtroppo, fuori dal finanziamento - prosegue - ciò significa che ci impegneremo affinché tutte le realtà artigiane possano vedere soddisfatte le loro necessità di sostegno».



Secondo il monitoraggio relativo all’andamento della “misura”, effettuato dall’Associazione Artigiana, lo strumento, in 6 anni, ha erogato circa 120milioni di euro di sostegni alle imprese sarde del settore. Questo circuito virtuoso ha messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso il quale ogni 1 euro erogato dalla Legge, ha generato circa 3 euro di ulteriori investimenti che sono andati a

spalmarsi sui territori e sulle altre categorie produttive e di servizi. Disegnata appositamente per il comparto artigiano isolano, grazie alla sua snellezza burocratica, al fondo perduto fino al 40% e

all’abbattimento dei costi di interesse, la Norma è diventata sinonimo di crescita delle imprese artigiane isolane.