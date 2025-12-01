Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Fiorella Mannoia in estate ad Alghero
Cor 15:40
Fiorella Mannoia in estate ad Alghero
Il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati: appuntamento il prossimo 2 agosto 2026 presso l´Anfiteatro di Maria Pia per l’Alguer Summer Festival
Fiorella Mannoia in estate ad Alghero

ALGHERO - Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia che arriverà in Sardegna il 2 agosto 2026 all’interno del cartellone all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS), la rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory.

Fiorella Mannoia si aggiunge ai nomi già annunciati quali Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba e Mannarino. Il live sarà un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni. I biglietti di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” saranno disponibili sui circuiti tradizionali a partire dalle ore 11 di mercoledì 3 dicembre.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
1/12/2025
Mannarino, concerto ad Alghero
Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, arriverà per una data in Sardegna l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero sul palco dell´Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia
27/11Il jazz newyorchese a Cagliari
24/11Rita Pavone al Verdi di Sassari
20/11Estudi Polifònic alla 29esima edizione
19/11A Sassari i Concerti Aperitivo in jazz
14/11Voci d´inCanto, la festa delle voci bianche a Sassari
18/1145° European Jazz Expo a Cagliari
17/11Voci di donna, omaggia Amy Winehouse
19/11Studenti algheresi in concerto ad Alghero
17/11Il duo pianistico Felicioni-Ridolfi al Canepa
17/11Tribù Teatrali mette in scena Dixie
« indietro archivio concerti »
2 dicembre
Bando Nuove Rotte: c´è l´Alghero-Cagliari-Olbia
2 dicembre
In centro ad Alghero si brinda con Akènta
2 dicembre
Aggiudicate 8 rotte su 67: preoccupante



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)