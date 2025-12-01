Cor 15:40 Fiorella Mannoia in estate ad Alghero Il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati: appuntamento il prossimo 2 agosto 2026 presso l´Anfiteatro di Maria Pia per l’Alguer Summer Festival



ALGHERO - Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia che arriverà in Sardegna il 2 agosto 2026 all’interno del cartellone all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS), la rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory.



Fiorella Mannoia si aggiunge ai nomi già annunciati quali Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba e Mannarino. Il live sarà un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.



Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni. I biglietti di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” saranno disponibili sui circuiti tradizionali a partire dalle ore 11 di mercoledì 3 dicembre.