Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieolbiaSportSport › Equitazione: Dressage e Completo a Tanca Regia
S.A. 20:50
Equitazione: Dressage e Completo a Tanca Regia
Venerdì aprenderà il via il Concorso Nazionale C di Dressage. Sabato e domenica invece sarà il turno del Completo Categorie Nazionali e Campionato Regionale
Equitazione: Dressage e Completo a Tanca Regia

ABBASANTA - Doppio appuntamento nell'impianto di Tanca Regia ad Abbasanta. Organizzate dall'Asvi, agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, si terranno due manifestazioni di Dressage e di Completo. Venerdì alle 8.30 prenderà il via il Concorso Nazionale C di Dressage. Due le competizioni previste: 4 anni Asvi-FEI Giovani cavalli 4 anni e 5 anni Asvi-Fei Preliminary Dressage Giovani Cavalli di 5 anni.

Sabato e domenica invece sarà il turno del Completo Categorie Nazionali e Campionato Regionale. Nutrito il programma, che vedrà in gara le le categorie CN 50, CN80 (una gara ha 1.500 euro di montepremi) e CN80 Giovani Cavalli (con 5.500 euro di montepremi), CN100 (una gara ha 2.000 euro di montepremi) e CN100 Giovani Cavalli (con 5.500 euro di montepremi), CN1* (con 2.500 euro di montepremi) e CN1* Giovani Cavalli. Come al solito il Completo prevede tre prove: una di dressage, una di salto ostacoli e una di cross nel percorso di campagna con ostacoli naturali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/11La Corsa del Ricordo, tappa a Fertilia
18/10Borse Panathlon: domande entro ottobre
15/10Kickboxing: l´algherese Demartis vince a Quartu Sant´Elena
9/10Tedde a Di Nolfo: «serve impegno per Alghero»
2/10Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero
30/9Lo SportCity Day invade la piazza di Bosa
29/9Kickboxing, De Martis campione a Napoli
24/9Alghero città dello sport: gli eventi
18/9Tennistavolo: a via i campionati di serie A1
10/9Padel: via al Torneo Città di Sassari
« indietro archivio sport »
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni
12 novembre
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
12 novembre
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)