BC Angelo Roth campione regionale di Badminton La BC Angelo Roth ha conquistato due titoli: nel singolare maschile e nel doppio maschile. Ivan Sotgiu si è laureato campione regionale assoluto battendo il compagno di club Antonio Roma. I due insieme hanno vinto il doppio



ALGHERO - Ai campionati regionali assoluti di badminton, giocati domenica 9 novembre 2025 a Maracalagonis, la BC Angelo Roth ha conquistato due titoli: nel singolare maschile e nel doppio maschile. Nella competizione regionale, che vedeva la partecipazione degli atleti di tutti i 13 club isolani, Ivan Sotgiu si è laureato campione regionale assoluto di badminton, battendo in una finale combattuta il proprio compagno di club, Antonio Roma, con il punteggio di 21-19, 21-15.

Nel doppio maschile l’esperienza e l’affiatamento della collaudata coppia Ivan Sotgiu ed Antonio Roma, della BC Angelo Roth, ha avuto la meglio sulla coppia cagliaritana di Alessandro Puddu e Davide Pinna, con il punteggio di 21-16, 21-12.



Equilibrata la finale del doppio misto, che ha visto alla fine prevalere, al terzo set, la coppia della Marabadminton Academy Rita Pusceddu e Davide Pinna, su Noemi Concas e Ivan Sotgiu (BC Angelo Roth), con il punteggio di 21-19, 18-21, 21-14. Il titolo regionale del singolare femminile è andato all’atleta del Marabadminton Rita Pusceddu, mentre il titolo del doppio femminile se lo sono aggiudicate sempre le atlete cagliaritane Noemi Concas e Rita Pusceddu.



Grandi risultati per la BC Angelo Roth nell’anno sportivo 2025, che ha inoltre mancato per un soffio la qualificazione alla serie B del campionato italiano a squadre, nei playoff di serie C, disputatisi l’1 e 2 novembre a San Bonifacio – Verona. In una competizione che vedeva confrontarsi le squadre vincitrici delle serie C di otto regioni: Sardegna, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Lazio, Toscana e Sicilia, la BC Angelo Roth, con i suoi ragazzi: Arianna Feliziani, Melissa Concas, Antonio Roma e Josè Carrasco (Huelva- Spagna), ha ben figurato, perdendo solo al terzo set del singolare maschile lo scontro decisivo con il Veneto, che gli sarebbe valso la qualificazione.