Borse Panathlon: domande entro ottobre

ALGHERO - Il Panathlon Alghero, presieduto dal Dott. Ninni Sias, anche quest’anno rinnova l’appuntamento con l’assegnazione delle borse di studio, riservato agli studenti meritevoli che frequentano le scuole cittadine e che sono riusciti a coniugare, con profitto, studio e sport. Il Panathlon club di Alghero dunque, continua la sua missione di investire sui giovani promuovendo l’educazione sportiva che non è solo competizione, ma anche strumento di crescita personale e sociale.



In questa edizione, i premi saranno riservati a tre categorie in ordine di età: Borsa di studio Panathlon Di Marco per 10 alunni delle Scuole Elementari, i cui nominativi verranno segnalati dai Direttori Didattici; Borsa di studio Panathlon Alghero, riservato a 3 studenti-atleti delle Scuole Medie Inferiori che riceveranno un assegno del valore di 200,00 euro per il 3° classificato; 300,00 euro per il 2° classificato e 500,00 euro per il 1° classificato.



Infine è prevista la consegna della Borsa di studio Panathlon Manchia, in ricordo del socio Franco e Luca Manchia, giovane pallavolista scomparso tragicamente anni fa, a seguito di incidente. Per iniziativa della sempre intraprendente e generosa Socia del Club, Rosanna Manca Manchia, verranno riservati ulteriori 3 premi speciali per gli alunni che praticano la Pallavolo. Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 31 ottobre. La proclamazione dei vincitori e i risultati di merito degli Istituti verranno resi noti nel corso di una cerimonia pubblica a cui parteciperanno i concorrenti, le Autorità, Insegnanti, studenti, genitori e sportivi.