Gioia e RI-Evoluzione": il festival a Castelsardo Da venerdì 12 dicembre la prima edizione di "Gioia e Ri-Evoluzione art" Festival: 4 serate speciali nel segno della gioia data dalla musica e dalla condivisione, dell'evoluzione e della rivoluzione (musical culturale), dell'arte e della Cultura



CASTELSARDO - L’Associazione Culturale City&City, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelsardo e della Regione Sardegna presenta la prima edizione di “Gioia e Ri-Evoluzione art” Festival: 4 serate speciali nel segno della gioia data dalla musica e dalla condivisione, dell’evoluzione e della rivoluzione (musical culturale), dell’arte e della Cultura. Venerdì 12 dicembre, alle ore 18.30 nella sala XI a Castelsardo (luogo che ospiterà tutti gli eventi del festival) l’ex Area Patrizio Fariselli e Simone Sassu presenteranno “Pensieri di Sabbia” duo piano e tastiere, un progetto concerto che nasce dall’energia creativa di due artisti che non smettono mai di esplorare nuovi territori sonori. Un'esperienza unica, coinvolgente e innovativa.



“OPODIPTERA” live di Manuel Attanasio, sabato 13 dicembre (h 18.30) è il secondo evento in programma. Dieci tracce, dieci mondi sonori, un’unica voce. Un viaggio surreale fuori dal tempo guidato da Manuel Attanasio (voci), Peppino Anfossi (violino, piano e percussioni), Carlo Doneddu (chitarre e sequenze), Alessandro Spanu (video e sequenze). Il fonico del progetto è Maurizio Pinna.

Luigi Frassetto, Alfredo Puglia, Pietro Dossena, Manuel Attanasio, Federico Bonetti, Marco "Akapalka" Testoni e Giuseppe "Nazar" Hussain: loro gli attesi protagonisti di “Radiosfera”, un collettivo di musicisti e sound artist provenienti da percorsi diversi, riuniti per dare vita a un’esperienza sonora unica e irripetibile. Appuntamento fissato per domenica 14 dicembre 2025, sempre alle ore 18.30 a Castelsardo. L’ultimo appuntamento in calendario, giovedì 18 dicembre 2025 (h 18.30) avrà come primo attore sulla scena IgorX Moreno.