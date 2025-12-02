Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Il Cant de la Sibilla da Alghero vola ad Andorra
S.A. 10:31
Il Cant de la Sibilla da Alghero vola ad Andorra
Sarà ancora una volta l’Associazione culturale Arte in musica di Alghero a proporre lo storico Cant in lingua catalana, in una comunità in cui proprio il catalano è la lingua ufficiale. L’appuntamento è per l’8 dicembre alle 17 nella chiesa di Santa Eulàlia
Il Cant de la Sibilla da Alghero vola ad Andorra

ALGHERO - Arriva anche a Encamp, cittadina del Principato di Andorra gemellata con Alghero, il “Cant de la Sibil·la”, canto profetico paraliturgico che da settecento anni viene eseguito ad Alghero e in tutta la Catalogna. Sarà ancora una volta l’Associazione culturale Arte in musica di Alghero a proporre lo storico Cant in lingua catalana, in una comunità in cui proprio il catalano è la lingua ufficiale. L’appuntamento è per l’8 dicembre alle 17 nella chiesa di Santa Eulàlia. Nella mattinata, alle 11, nella chiesa di Sant Miquel si terrà invece una conferenza su “Lo Senyal del Judici, dalla parola all’immagine e al canto. Dalle antiche profezie al Cant de la Sibil·la di Alghero”, con relatori Carmela Mura Monfardino e Giuseppe Calaresu.

Protagonista del concerto sarà il Coro Polifonico Algherese diretto da Ugo Spanu, con le voci narranti di Carmela Mura Monfardino e Giuseppe Calaresu, con l’alternanza di interventi musicali strumentali e corali, con il coro Joves Ensemble preparato da Maria Gabriella Mura, Fabio Frigato all’organo, Alessia Sassu al violoncello, Manuele Costantino alla tromba, Riccardo Collu alle percussioni e Gabriele Catalano nel ruolo del Sibil·ler. Le elaborazioni sulle melodie gregoriane, composte da Ugo Spanu, e i brani di polifonia contemporanea si affiancheranno a esecuzioni all’organo, accompagnando lo spettatore all’ascolto del Senyal del Judici di Alghero, nella versione per coro, solista e strumenti elaborata da Stefano Garau, come ancora oggi si canta nella cattedrale di Alghero.

L’evento “Lo Senyal del Judici, l’Alguer e il Cant de la Sibil·la” fa parte del progetto trentennale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione di questo tesoro del patrimonio immateriale dell’umanità, iniziato nel 1995 con la registrazione e produzione del CD Estudi Polifònic – Dal Cant de la Sibil·la a Montserrat. Inoltre, l’evento è stato rappresentato in diversi luoghi internazionali: nel 2022 a Barcellona, nella cripta della Sagrada Familia, nel 2023 nella chiesa di Santa Maria dell’Orto a Roma e di nuovo a Barcellona, nella chiesa di Santa Maria de Gràcia, a Cagliari lo scorso anno.
Nel gennaio 2024, per la prima volta nella storia, le interpretazioni del Cant di Maiorca, Barcellona, Valencia e Alghero sono state riunite nella cattedrale di Palma di Maiorca, evento poi ripetuto nell'ottobre scorso nella cattedrale di Alghero.
