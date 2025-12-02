Alguer.it
S.A. 20:43
I Tazenda portano a Cagliari S’Istoria Infinida
il nuovo spettacolo dei Tazenda, approda a Cagliari, nella terra natale, con due date a Cagliari: il 14 e 14 dicembre. S’Istoria Infinida è un viaggio in cui il mondo musicale e quello letterario si fondono,
I Tazenda portano a Cagliari <i>S’Istoria Infinida</i>

CAGLIARI - Dopo il debutto romano S’Istoria Infinida, il nuovo spettacolo dei Tazenda, approda a Cagliari, nella terra natale, con due date a Cagliari: il 14 dicembre presso il Teatro del Segno alle ore 19:30 e il 15 dicembre presso il Bflat Jazz Club alle ore 20:30: due location differenti e complementari pensate proprio per portare al variopinto popolo dei fan questa nuova avventura. S’Istoria Infinida è un viaggio in cui il mondo musicale e quello letterario si fondono, trasformando ogni nota in parola e ogni parola in un’eco che risuona tra il pubblico. Insieme, spettacolo e libro, danno vita ad un’esperienza doppia e complementare: da un lato la potenza immediata del live, dall’altro l’intimità del racconto. Sul palco i due fondatori Gigi Camedda e Gino Marielli, la nuova voce di Serena Carta Mantilla, Massimo Cossu alle chitarre e il racconto di Felice Liperi. La regia è di Stefano Manca.

Il libro, firmato Felice Liperi e in uscita per Il Castello, è il cuore pulsante di questo nuovo percorso, ma soprattutto non è una semplice biografia musicale. S’Istoria Infinida, infatti, ricostruisce trent’anni di storia dell’etnorock italiano attraverso gli occhi – e le voci – di chi quella storia l’ha scritta davvero: Gigi Camedda e Gino Marielli, fondatori della band insieme al compianto Andrea Parodi, figura centrale e ancora oggi amatissima dal pubblico. Felice Liperi raccoglie episodi, visioni, radici, trasformazioni, raccontando come i Tazenda siano riusciti a portare la lingua e l’immaginario sardo in una dimensione popolare e nazionale, diventando un punto di riferimento per la musica italiana.

Ed è proprio dal libro che nasce l’omonimo concerto/spettacolo: un format nuovo, ibrido, in cui la narrazione si intreccia alla musica, dando vita a un racconto condiviso. Sul palco, infatti, Liperi sarà parte attiva della serata, trasformando pagine e memorie in una vera e propria sceneggiatura dal vivo. I Tazenda ripercorreranno così la loro storia artistica tra classici, brani degli esordi e pagine meno conosciute della loro produzione, creando un dialogo continuo tra passato, presente e nuove idee. Accanto ai fondatori, come si diceva, e al loro storico chitarrista Massimo Cossu, sarà protagonista anche Serena Carta Mantilla, nuova voce ufficiale del gruppo: un interprete capace di unire intensità e delicatezza, di evocare sonorità che richiamano Parodi e allo stesso tempo di proiettare i Tazenda verso nuove traiettorie espressive.
4 dicembre
Facebook: Porcu scrive a Raf e FdI s´indigna
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
4 dicembre
«Con Raf solo una provocazione»



