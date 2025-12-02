S.A. 18:28 J-Ax è il primo artista per il Capodanno di Castelsardo J-Ax, il “papà” dell’hip hop italiano, è il primo artista scelto per il Capodanno di Castelsardo. A breve anche il secondo nome dell´´ultima notte dell´anno



CASTELSARDO - Prima di tornare a Sanremo per il festival, J-Ax festeggerà il 2026 dall'alto del Castello dei Doria. Rapper, cantautore, produttore discografico, giudice del talent televisivo “The Voice”, pioniere dell'hip hop italiano con gli Articolo 31. L'artista milanese è sulla scena dal 1990 e la sua longevità è legata non solo alla qualità della sua attività ma anche alla capacità di immergersi nel mondo musicale a 360 gradi.



Otto album pubblicati con gli Articolo 31 (insieme a Dj Jad) con hit come “Voglio una lurida”, “Un'altra cosa che ho perso”, “Tranky Funky”, “Domani”, “La fidanzata”, “Domani smetto”, giusto per citarne qualcuno. Altrettanti album da solista, come “Rap 'n Roll”, “Il bello di essere brutti” e “Comunisti col Rolex”. La collaborazione con Neffa sotto l'egida Due di Picche che ha portato all'album “C'eravamo tanto odiati”. Le partecipazioni come ospite ai singoli di The Kolors, Ermal Meta, Tormento, Chiara Galiazzo, sino alle collaborazioni con fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Guè, Nina Zilli e tanti altri per l'album del 2024 “Protoromanza” di nuovo come Articolo 31.



Insomma, un artista che ha segnato gli ultimi tre decenni della musica italiana e conferma l'elevato livello delle scelte dell'amministrazione di Castelsardo per il Capodanno (quest'anno è arrivato all'edizione numero 23) che con la regia di Event Sardinia centrano lo spirito del bando dell'assessorato al Turismo della Regione Sardegna per i grandi eventi con piani di sicurezza di oltre 10 mila spettatori. «Ma non solo, a brevissimo renderemo noto il secondo artista che festeggerà insieme a noi il 2026» anticipano la sindaca Maria Lucia Tirotto e l'assessore comunale a Turismo, Spettacolo e Grandi Eventi Giuseppe Ruzzu. Un aiutino: sarà un artista che va forte tra i giovani e giovanissimi.