S.A. 9:11
«Su Raf polemica stantia, vincono i social»
Roberto Ferrara, rappresentante del Gruppo territoriale M5S Alghero, Ittiri, Olmedo e Ozieri prende le difese del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu in merito alla polemica sul post pubblicato nel profilo del cantante Raf che si esibirà ad Alghero il prossimo 29 dicembre
«Su <i>Raf</i> polemica stantia, vincono i social»

ALGHERO - «Sorprende che una pratica di comunicazione oggi ampiamente consolidata - ovvero il coinvolgimento delle pagine social per aumentare la visibilità degli eventi - venga interpretata come segno di improvvisazione o disorganizzazione. Ancor più stupefacente è che tale valutazione provenga da una forza politica che annovera al proprio interno figure con responsabilità passate in ambito turistico all'interno dell'Amministrazione comunale, dalle quali ci si aspetterebbe quantomeno la conoscenza delle moderne strategie di comunicazione e promozione». Non si placano le polemiche attorno al post del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu pubblicato sul profilo Facebook del cantante Raf che si esibirà ad Alghero il prossimo 29 dicembre. Preso di mira da Fratelli d'Italia [LEGGI] e poi difeso dal Cda della Fondazione [LEGGI], Porcu incassa anche il sostegno del Movimento Cinque Stelle (partito con cui è stato candidato a sindaco qualche anno fa).

«Il Presidente della Fondazione Alghero, nelle pagine in questione, utilizzando il suo profilo privato, ha adottato una prassi assolutamente consolidata nella comunicazione contemporanea: utilizzare i canali social per amplificare la visibilità dell'evento e, attraverso di esso, della città. Parliamo di pagine che raggiungono complessivamente centinaia di migliaia di follower, un bacino di pubblico che rappresenta un'occasione di promozione territoriale immediata, efficace e totalmente gratuita attraverso gli UGC (contenuti generati dagli utenti). Però questo, evidentemente, i Fratelli d'Italia algheresi non lo capiscono» spiega Roberto Ferrara, rappresentante del Gruppo territoriale M5S Alghero, Ittiri, Olmedo e Ozieri.

«Il post in questione infatti è stato seguito immediatamente da un secondo post con il video promozionale trasmesso sulla televisione nazionale LA7, che annunciava la presenza non solo di Raf, ma anche di Kid Yugi, Low Red e Gabry Ponte. Video diffuso anche in altre pagine ufficiali e fan club che sommano oltre 500.000 follower. Un risultato che garantisce ad Alghero un ritorno d'immagine significativo, mirato ai fan degli artisti coinvolti e potenzialmente in grado di generare benefici concreti per il territorio durante il periodo delle festività. Evidentemente non capiscono neppure questo i "Fratelli algheresi"» incalza Ferrara a cui resta «un'ultima speranza»: «constatato che la presenza di Raf ad Alghero è il frutto di una programmazione attenta e mirata - conclude - ci auguriamo che i Fratelli d'Italia riescano a godersi lo spettacolo ed evitino di diffondere improbabili conteggi estemporanei delle presenze paragonate al passato come lo scorso anno, trasformando una grande operazione di promozione per la nostra città in una gara di polemiche stantie, perché questo sì, sarebbe davvero un triste spettacolo di cui non auspichiamo certo una "conferma”».

Nella foto: Roberto Ferrara
