Sassari approva il Dup: opere e turismo

SASSARI - Tre indirizzi strategici declinati in 50 obiettivi chiave, per orientare il cambiamento e incrementare i livelli di inclusione, sicurezza, accessibilità e pari opportunità, accelerare in tema di sostenibilità, innovazione, sviluppo del territorio e qualità dell’abitare e favorire la partecipazione attiva, la governance territoriale, la comunicazione e l’efficienza della macchina amministrativa. È la struttura su cui poggiano i pilastri strategici e operativi che reggono l’impianto del Documento unico di programmazione 2026-2028 del Comune di Sassari. Illustrato in aula dall’assessore alla Programmazione, Giuseppe Masala, il Dup è stato approvato oggi dal consiglio comunale. Il via libera consente all’amministrazione Mascia, a un anno dal varo del documento programmatorio più articolato e di lungo periodo, di aggiornare lo stato dell’arte in funzione del lavoro sviluppato in questi 12 mesi, ma anche delle rinnovate condizioni socio-economiche di contesto e delle risorse umane, strumentali e finanziarie effettivamente disponibili rispetto all’obiettivo di «consentire a Sassari di tornare a essere la guida del Nord Sardegna attraverso un nuovo corso di crescita economica, sociale e culturale e la costruzione di un modello di sviluppo, che guardi a un orizzonte lontano con quel coraggio e quell’ambizione che la nostra città e il nostro territorio negli ultimi tempi avevano smarrito», come ha detto oggi in aula il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, a conclusione del dibattito che ha preceduto il voto consiliare.



Come sintetizzato dall’assessore Masala nel corso dell’illustrazione, «il Dup è il fondamento di tutta la pianificazione e programmazione dell’ente, l’architrave su cui si impostano il bilancio, i documenti di gestione e l’intero sistema di programmazione strategica e operativa, lo strumento che traduce la visione politica in un percorso strutturato, monitorabile e misurabile». Il documento sottoposto al vaglio del consiglio, prosegue Masala, «beneficia del grande lavoro di strutturazione dello scorso anno, che ha coinvolto l’intera macchina organizzativa nel definire in modo puntuale indirizzi strategici, obiettivi strategici e operativi e azioni». Ma soprattutto, «la revisione di quest’anno fa emergere ancora più chiaramente la postura programmatica, orientata con determinazione su una rinnovata offerta culturale in chiave turistica», prosegue l’assessore. Come rimarcato con decisione nelle ultime settimane, anche per motivare l’investimento fatto per rendere Sassari straordinariamente attraente, viva e stimolante durante le feste natalizie e il periodo invernale, l’amministrazione comunale in carica crede fortemente che il Capo di Sopra possa diventare una meta privilegiata del turismo culturale, artistico, dello spettacolo, enogastronomico, folclorico, naturalistico e artigianale. «Non si tratta di una scommessa al buio, ma di un investimento che fonda sui dati disponibili, ma soprattutto sulla storia della nostra città e sullo straordinario patrimonio di cui disponiamo sotto ogni punto di vista, che attendeva di essere messo a sistema esattamente come stiamo facendo», rimarca il sindaco Mascia.



Gli obiettivi in tema di lavori pubblici si concentrano in particolare sul monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con fondi Pnrr, la sottoscrizione di accordi quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici vincolati, scuole, asili e impianti sportivi, la realizzazione del parcheggio di via XXV aprile e della piazza sovrastante, il recupero dell’ex centrale elettrica e i lavori sugli impianti sportivi. L’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr sono una priorità anche in tema di mobilità e traffico, i cui obiettivi spaziano poi dalla sistemazione delle aree di sosta alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili e delle aree verdi, dall’accessibilità mediante l’adozione del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri e fruibili, sino all’istituzione di nuove aree pedonali e all’ampliamento di quelle esistenti, come in via Torretonda. Oltre alla fondamentale partita sul Mercato civico, su cui prosegue il confronto con gli operatori e con tutti gli attori socio-economici coinvolti dal suo rilancio, le attività produttive puntano sulla valorizzazione del tavolo insediatosi durante quest’anno per il confronto con il sistema economico. Ma la grande scommessa resta la realizzazione di un’arena per concerti e di spazi sportivi per eventi nazionali e internazionali. Prevista l’individuazione di nuove aree da destinare a edilizia residenziale popolare, l’attuazione di piani di zona e la rivisitazione del Piano particolareggiato della città murata.



Una delle partite più importanti riguarda l’ambiente, dall’approvazione del nuovo piano di adattamento ai cambiamenti climatici alla fruibilità delle città attraverso la realizzazione di corridoi ecologici, dalla realizzazione del parco urbano della stazione alla creazione di una rete dei parchi cittadini che colleghi il parco lineare della Valle dell’Eba Giara con altri parchi e giardini storici di Sassari. Ci sono poi gli investimenti per Sassari della Rete Metropolitana, a iniziare dalla realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali a Platamona e Fiumesanto, dalla riqualificazione dell’ex Tipografia Chiarella, del Carmelo e del Padiglione Tavolara sino a Santa Maria in Betlem, dalla realizzazione del parco lineare della valle dell’Eba Giara alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’Argentiera, di Palmadula e di Porto Palmas, dalla riqualificazione ambientale delle aree Sic “Lago Baratz – Porto Ferro” e “Stagno di Pilo” alla valorizzazione dei percorsi verso fonti e sorgenti, a iniziare da Logulentu.