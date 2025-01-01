S.A. 20:37 A San Nicola riapre il Barbacane di Piazza Castello Sabato 6 dicembre alle 10 si terrà la cerimonia di riapertura del Barbacane, chiuso da quasi un decennio: sarà visitabile esclusivamente con guida e su prenotazione a gruppi contingentati per motivi di sicurezza, ogni martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 14



SASSARI - A quasi dieci anni dall’ultima volta, riapre al pubblico il Barbacane del Castello aragonese di Sassari. Dal 6 dicembre, giorno dedicato al patrono San Nicola, il percorso di visita sotterraneo nella piazza Castello sarà nuovamente fruibile su prenotazione. È uno dei regali più attesi che l’amministrazione comunale farà ai sassaresi e ai turisti in visita in città tra i tanti appuntamenti di Sassari: destinazione Natale, il calendario di eventi curati dal Comune fino al 6 gennaio. Il Barbacane, struttura difensiva dell’antico castello che un tempo sorgeva nell’omonima piazza, sarà visitabile esclusivamente con guida e su prenotazione a gruppi contingentati per motivi di sicurezza, ogni martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 14.



«La riapertura del Barbacane dall’inizio del nostro mandato è stato un preciso obiettivo, che abbiamo perseguito con determinazione, mettendo in essere tutte le azioni necessarie, dalla richiesta di risarcimento ad Abbanoa, alla ricerca dei finanziamenti per l’esecuzione dei lavori necessari», spiega il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia. «C’è voluto più tempo del previsto – aggiunge l’assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni – perché è stato necessario adottare specifiche misure di sicurezza per renderlo fruibile, ma oggi non possiamo che essere soddisfatti di restituire alla città un monumento, che oltre ad essere un attrattore turistico rappresenta un pezzo importante della storia della città di Sassari».



Come ricorda Nadia Canu, archeologa della Sovrintendenza per i beni archeologici di Sassari e Nuoro, il Barbacane del Castello aragonese di Sassari è stato riportato alla luce durante gli scavi del 2008-2010 e aperto al pubblico nel 2011, ma nel 2016 è stato chiuso per gravi problemi di allagamento dovuti a perdite della rete idrica e da allora tale è rimasto, eccetto una breve parentesi per Monumenti aperti nel 2019. Tra il 2023 e il 2024 è stata realizzata una nuova condotta cittadina che ha permesso un intervento di manutenzione straordinaria, con la rimozione di vegetazione e muffe, pulizia dei depositi di limo e ripristino degli impianti, inclusa l’illuminazione, sotto l’attento controllo della Sovrintendenza. La struttura, articolata su due livelli con corridoi di circa 90 metri e 22 bocche da fuoco per piano, è una delle poche parti superstiti del castello costruito nel XIV secolo. Il Barbacane è stato aggiunto più tardi, nel 1500 circa, per le nuove esigenze dettate dall’introduzione delle armi a scoppio, addossato alla fortezza e nell’area del fossato. Fu poi interrato verso il 1650, circostanza che ne ha garantito la conservazione, a differenza del resto del castello demolito dal 1877 per costruire la caserma.