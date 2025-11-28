Cor 21:15 Domus de Janas, il libro di Elena Croci Patrimonio che parla: il nuovo turismo culturale tra scoperta, emozioni e tutela delle Domus de Janas: Venerdì 28 novembre 2025 – ore 17 - Sassari, Sala della Fondazione di Sardegna – Via Carlo Alberto 7



SASSARI - Il CeSim – Centro Studi Identità e Memoria della Sardegna presenta il libro “Nuovo Turismo Culturale. Il marketing delle emozioni” di Elena Croci, edito da FrancoAngeli, nell’ambito del percorso di approfondimento avviato dopo la recente iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito seriale “La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna – Le Domus de Janas”, composto da 18 monumenti disseminati in tutta l’isola. L’iniziativa intende mettere in dialogo il tema del turismo culturale sostenibile con il nuovo scenario che si apre per la Sardegna dopo il riconoscimento UNESCO, proponendo una riflessione sul rapporto tra identità, territorio ed esperienza turistica.



Nel volume, Elena Croci analizza l’evoluzione del viaggiatore contemporaneo, sempre più consapevole, empatico e attento alla sostenibilità, e propone il passaggio da un turismo “orizzontale”, del solo vedere, a un turismo “verticale”, fatto di conoscenza, emozione e partecipazione attiva. Il testo intreccia marketing culturale, neuroscienze, storytelling e cultura pop, mostrando come le emozioni siano il vero motore delle scelte turistiche e come possano diventare strumenti di valorizzazione dei territori.



Il collegamento con la Sardegna e le Domus de Janas. La prospettiva proposta dall’autrice è particolarmente rilevante per la Sardegna, oggi impegnata nella costruzione di un modello di fruizione culturale che sappia valorizzare le Domus de Janas in modo autentico, sostenibile e identitario. Questi luoghi millenari – tra i simboli più forti della preistoria mediterranea – incarnano perfettamente il concetto di turismo “verticale”: non semplici mete da visitare, ma spazi in cui comprendere, sentire e connettersi con la propria storia e con la comunità.



Relatori dell’evento: Marco Di Gangi – CeSim/APS, Introduzione, contesto del progetto UNESCO e presentazione del libro; Elena Croci – Autrice, Esposizione dei contenuti, esempi pratici e riflessioni sul turismo emozionale; Prof.ssa Giuseppa Tanda – Presidente CeSim/APS, Collegamento con l’iscrizione UNESCO e valorizzazione culturale delle Domus de Janas. Il dibattito, oltre a fare il punto sul sito recentemente iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco si propone di rispondere a domande cruciali: chi è il nuovo turista culturale? perché oggi si viaggia per emozionarsi e non solo per vedere? come costruire un’offerta capace di valorizzare in modo sostenibile i territori e il patrimonio? L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto per amministratori, operatori culturali, professionisti del turismo e cittadini, interessati al futuro della Sardegna e del suo patrimonio.