Alguer.itnotiziecagliariTurismoAeroporto › Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari
Cor 18:03
Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari
I voli operano ogni venerdì e domenica, con i seguenti orari: Cagliari – Cuneo: partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50; Cuneo – Cagliari: partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00
Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari

CAGLIARI - Si è tenuta presso l’Aeroporto di Cuneo la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo volo Aeroitalia Cuneo-Cagliari.

Per Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia: «Con l’inaugurazione della rotta Cuneo-Cagliari compiamo un passo concreto nel rafforzamento della nostra offerta commerciale e della rete nazionale di Aeroitalia. Questo collegamento nasce da un’attenta analisi della domanda e dalla volontà di creare nuove opportunità di viaggio tra due territori altamente complementari: la Sardegna, con il suo richiamo turistico e il suo tessuto economico, e il Piemonte, porta di accesso a un’area strategica che spazia dalle Alpi alle Langhe. Le due frequenze settimanali sono state pensate per rispondere sia alle esigenze del traffico leisure, in particolare nei weekend, sia a quelle del segmento business. Crediamo fortemente nel potenziale di questa rotta e nel ruolo dell’Aeroporto di Cuneo».

I voli operano ogni venerdì e domenica, con i seguenti orari: Cagliari – Cuneo: partenza ore 12.30, arrivo ore 13.50; Cuneo – Cagliari: partenza ore 14.40, arrivo ore 16.00.
