Le Dinamo Women tornano al successo
Prestazione corale di alto livello per la formazione di coach Citrini, che al PalaSerradimigni supera la RMB Brixia per 87-60 nel 14° turno del campionato di Serie A1 Femminile e conquista la sesta vittoria stagionale, restando stabilmente in zona playoff
Le Dinamo Women tornano al successo. Prestazione corale di alto livello per la formazione di coach Citrini, che al PalaSerradimigni supera la RMB Brixia per 87-60 nel 14° turno del campionato di Serie A1 Femminile e conquista la sesta vittoria stagionale, restando stabilmente in zona playoff.

Dopo un avvio equilibrato, le biancoblù hanno preso il controllo della gara già sul finire del secondo quarto grazie a una difesa solida e organizzata, per poi aumentare ulteriormente i giri nel secondo tempo senza più voltarsi indietro. Cinque le giocatrici in doppia cifra, con una Richards da MVP (16 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) ma con tutte le Women protagoniste in una prova di squadra convincente, arricchita anche dai contributi della panchina. Nel finale coach Citrini ha potuto concedere spazio anche alle giovanissime Sanna e Fadda, in una serata resa ancora più speciale dalla splendida cornice di pubblico, con tanti ragazzi arrivati al palazzetto da tutta la Sardegna per l’NBA Jr Draft FIP.

Pietro Carlini, assistant coach della Dinamo: «In questo periodo stiamo riuscendo a preparare meglio le partite e avevamo idee di gioco molto chiare. Brixia sta attraversando un momento complicato e, quando siamo riuscite a prendere il controllo a metà del secondo quarto, hanno un po’ accusato il colpo. Per noi, invece, era fondamentale vincere per continuare a inseguire i playoff. La Coppa Italia è stata un’esperienza molto motivante, soprattutto per il successo nei quarti contro il Geas. Sappiamo che il girone di ritorno non sarà semplice, per questo questa partita rappresentava un passo importante anche in chiave salvezza. Le ragazze stanno giocando una bella pallacanestro, si divertono in campo ed è questo l’aspetto più importante».
12 gennaio
«Demolire il Palacongressi»
12 gennaio
«Sanità sassarese, la mafia è dentro il sistema»
12 gennaio
Viale Burruni e Primo Maggio al buio da mesi



