Cor 19:40
Cor 19:40
Splendida sorpresa per i tifosi della Dinamo Banco di Sardegna: Achille Polonara sarà al Pala Serradimigni di Sassari per assistere alla partita che la Dinamo giocherà contro Napoli
Achille Polonara al Pala Serradimigni

SASSARI - Splendida sorpresa per i tifosi della Dinamo Banco di Sardegna: Achille Polonara, in un post sui social, ha annunciato che domenica 18 gennaio sarà al PalaSerradimigni per assistere alla partita che la Dinamo giocherà contro Napoli (ore 17).

«Ragazzi l’attesa è finita – spiega, mentre passano le immagini del saluto dei supporters piazzale Segni dopo una gara qualche settimana fa – finalmente arrivo in Sardegna, ci vediamo domenica al PalaSerradimigni carichi più che mai, forza Dinamo».

Il club sassarese, con cui Achille aveva giocato diversi anni fa – lo ha ingaggiato con un contratto da giocatore mentre era nel pieno della lotta contro la leucemia, da cui si sta riprendendo dopo un trapianto. Un bellissimo gesto che ora tutti sperano si tramuti in un ritorno all'agonismo dell’azzurro.
