Europe Cup: A Sassari passa Zaragoza

SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria nel Second Round di FIBA Europe Cup. Thomas e compagni cedono al Casademont di Zaragoza per 75-94 dopo un incontro iniziato ad armi pari, deciso poi dai break di Yusta (23) e Robinson (23) prima in chiusura di terzo periodo e successivamente in apertura di quarto periodo. Al Banco non bastano i 14 di Pullen e i 12 di McGlynn.



Coach Veljko Mrsic: «Complimenti a Saragozza, ha giocato meglio di noi. Difficile disputare una buona partita con tante palle perse, specialmente a metà campo. Abbiamo concesso troppi punti in contropiede, ben 23 su palle perse. Oltre a ciò abbiamo tirato con percentuali pessime, specie nei primi 15 punti, anche con giocatori che normalmente fanno canestro dall’arco. In questo contesto, Saragozza ha preso fiducia per poi controllare nella seconda parte della gara».



«La partita si commenta da sola: troppe palle prese e rimbalzi offensivi concessi hanno indirizzato il match. Inizialmente non siamo riusciti a reggere il loro livello fisico e atletico, e così è nato un passivo pesante. Eravamo acciaccati, c’erano delle assenze, ma non vogliamo alibi. Abbiamo avuto due stop pesanti e dobbiamo capire come ricominciare per tornare alla vittoria già domenica contro Napoli. Abbiamo approcciato male, sia oggi che a Reggio. Questo non aiuta. Con Brescia invece eravamo partiti in tutt’altro modo. Secondo me basta partire con la testa giusta, anche se arrivano gli errori bisogna restare sul pezzo» le parole di coach Vincini.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA - CASADEMONT ZARAGOZA 75-94



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Pullen 14, Buie NE, Seck, Johnson NE, Ceron 7, Casu, Vincini 10, Mezzanotte 9, Thomas 10, McGlynn 12; Visconti 10. Allenatore: Mrsic

CASADEMONT ZARAGOZA: Robinson 23; Spissu 3; Bell-Heynes 3; Yusta 23; Gonzalez 10; Kabaca NE, Fernandez 7; Soriano, Rodriguez 13; Bermudez, Stephens 5; Traore 7. All Ramirez.